Gabriele Galligani

Il futuro sarà sempre più verde. E gli stranieri che arrivano nel nostro Paese sono alla ricerca oltre che di bellezza, anche di bontà. E noi abbiamo la "Green Valley". L’idea lanciata da Confcommercio è accattivante, unire Pistoia,Valdinievole e Prato nel nome dell’enogastronomia. Un’idea che può risultare vincente e che merita attenzione. Certo non tutto si costruisce in un giorno e tavolino. Poi non dimentichiamoci che la Toscana è terra di campanili per eccellenza. Ma la strada è segnata. E non può che essere quella sinergia. Ad unire i territori anche la sigla Unesco, dalle Terme di Montecatini alle ville medicee. Un valore in più.