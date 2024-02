Il futuro incerto di un Comune. Danti vuole onorare il mandato

Il futuro dell’amministrazione sembra appeso a un filo, nemmeno però troppo sottile. Desta più di una perplessità il fatto che a due settimane dalla mozione di sfiducia firmata dal gruppo Presente per il Futuro, non sia ancora stato fissato un consiglio comunale per discuterla. Il dibattito deve essere effettuato entro 30 giorni dal deposito, quindi entro il 18 febbraio. A oggi ancora l’argomento non è stato affrontato. Dal versante Veronica Scandagli e Andrea Formento (Presente per il Futuro), le idee sono chiare sulla conferma della sfiducia a Marcello Danti e alla sua giunta: "Al di là dei rapporti personali, che per noi non sono determinanti – afferma Andrea Formento – in termini politici, che poi sono quelli che attengono al consiglio comunale, siamo convinti che la nostra scelta di chiedere nuove elezioni, sia l’unica che rappresenta veramente gli interessi degli abitanti del nostro territorio. L’abbiamo detto in tempi non sospetti e lo sottolineiamo oggi. Questa amministrazione ha fatto il suo tempo e ora va restituito il potere decisionale agli elettori".

L’opposizione rappresentata da “Il paese che vogliamo“, conferma la decisione presa da tempo, ovvero quella di non sostenere la giunta Danti: "Non crediamo – afferma Davide Costa – che possano sorgere problemi legati al commissariamento: gli indirizzi che la politica doveva dare sono stati espressi e approvati in consiglio, quindi per noi si tratta di partite già chiuse. Non siamo interessati alle fibrillazioni che si registrano nell’ex maggioranza: sarà loro cura renderne conto agli elettori, sempre che ci riescano. Noi siamo stati sempre coerenti e abbiamo intenzione di continuare sulla strada della chiarezza".

Abitualmente sereno il sindaco, Marcello Danti così interpreta il quadro: "Vorrei portare avanti il mandato per quanto riguarda gli obiettivi importanti. Venerdì (domani) ci sarà una riunione della ex maggioranza per decidere cosa fare. Per quanto mi riguarda ci sono due capitoli non trattabili, che sono il Rondò Priscilla e il palazzetto dell’Abetone, del resto massima disponibilità a parlarne, tutto però nell’interesse della cittadinanza".

Andrea Tonarelli, capogruppo della ex maggioranza, ormai composta da lui e da Diego Petrucci ribalta su Marcello Danti il mancato raggiungimento dell’accordo: "Abbiamo provato con senso di responsabilità, già prima della presentazione della mozione di sfiducia, a raggiungere un accordo, non essendo stato possibile abbiamo firmato la mozione consapevoli che il commissario ci sarebbe stato per il minor tempo possibile".

Andrea Nannini