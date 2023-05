Il futuro di via Montalbano Le strategie di rinascita

Per ridare vita all’area di via Montalbano occorrerebbe per prima cosa intervenire sul cambio di destinazione d’uso dei fondi ex mostre dei mobili, abbassare gli oneri, creare spazi polifunzionali e magari dar vita a un consorzio. Ma anche puntare su nuove attività, affidando eventualmente una pianificazione a studi di marketing esterni. E poi migliorare la viabilità potenziando anche la circolazione interna e incrementare il verde urbano. Sono questi i temi principali emersi durante le interviste e nei tavoli di lavoro, in cui sono stati coinvolti nei mesi scorsi rappresentanti delle realtà economiche e sociali del territorio per "Mobilitiamoci" il processo di rigenerazione urbana di Via Montalbano che il Comune di Quarrata ha promosso grazie al sostegno dell’Autorità per la Garanzia e la Promozione della partecipazione della Regione Toscana, e affidato alla Società Avventura Urbana s.r.l. I risultati sono stati illustrati ieri pomeriggio venerdì 26 maggio a Villa Medicea La Magia. L’obiettivo è incanalare gli interventi delle realtà del territorio in percorsi di riattivazione del tessuto economico e produttivo, arrivando a creare una rete. Dalle interviste è emersa anche una lucida analisi della trasformazione identitaria della città, come la crescente multietnicità dei residenti, e dei punti di forza e debolezza come la posizione isolata ma comunque al centro del crocevia Firenze Prato Pistoia. All’incontro, presenti il sindaco Gabriele Romiti e il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Patrizio Mearelli, sono intervenute Laura Fortuna per Avventura Urbana ed Eleonora Giannini dell’Università di Firenze. E’ infatti il dipartimento di Architettura dell’ateneo fiorentino l’incaricato di curare il masterplan della rigenerazione urbana dell’area attraversata dalla via principale di Quarrata. Gli interventi nell’ipotesi complessiva dovrebbero articolarsi nella divisione di via Montalbano in tre porzioni, ciascuna caratterizzata da una diversa fisionomia. "Questo processo di rigenerazione di via Montalbano nasce dalla volontà dell’amministrazione di rilanciare l’economia e il turismo della nostra città – hanno spiegato il sindaco Romiti e l’assessore Mearelli – Per questo abbiamo voluto affidare a degli esperti questa ricerca partendo dall’ascolto dei bisogni della cittadinanza".

Daniela Gori