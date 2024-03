Il futuro dell’inceneritore. È il giorno del presidio. La rabbia dei residenti e la richiesta di chiusura

Oggi alle ore 16 in piazza Matteotti a Montale si terrà la manifestazione per la chiusura dell’inceneritore di Montale promossa dal gruppo IononCisto, a cui aderiscono consiglieri comunali di diverse forze politiche dei Comuni di Montale, Agliana, Montemurlo e Quarrata. L’obbiettivo della chiusura dell’inceneritore è avanzato dagli organizzatori insieme a quello della "salvaguardia e l’aumento dei posti di lavoro" in contrapposizione di chi propone la proroga dell’attività dell’impianto adducendo come ragione proprio la tutela dei posti di lavoro. Una motivazione, quella occupazionale, considerata strumentale e infondata da parte del gruppo Ionocisto che sostiene al contrario che un approccio ai rifiuti senza incenerimento consentirebbe l’incremento della occupazione. Lo slogan dell’iniziativa è "dopo dieci anni di mancate promesse la piana dice basta" con riferimento agli impegni, anche sanciti da atti di consigli e giunte comunali, che assicuravano la chiusura dell’inceneritore prima nel 2023 e poi nel 2024. I consiglieri comunali che hanno ridato vita al gruppo Iononcisto, che già era nato nel 2015 proprio contro la prosecuzione della vita dell’inceneritore, sono Barbara Innocenti di Insieme per Montale, i quattro consiglieri del centrodestra di Montale guidati dal capogruppo Lorenzo Bandinelli, Alberto Guercini di Agliana in Comune, il consigliere di Agliana Fabrizio Nerozzi, attualmente con delega alla transizione ecologica, Massimo Bartoli consigliere del M5S di Agliana, Nicoletta Santoni del M5S di Montemurlo. Alla manifestazione parteciperanno molte associazioni ambientaliste ed è annunciata anche la presenza di alcuni consiglieri regionali. Sarà chiesto con forza il mantenimento delle promesse di dismissione dell’impianto e sarà respinta la proposta di proroga di alcuni anni (tre più uno) avanzata dai sindaci di Montale e di Quarrata e rilanciata anche da una mozione del centrosinistra di Montale. Verrà anche presentata qualche proposta o esperienza alternativa all’incenerimento. Dopo il concentramento e gli interventi in piazza Matteotti potrebbe anche partire un corteo diretto al palazzo comunale dove saranno esposti cartelli e slogan a favore della dismissione dell’inceneritore. La manifestazione di oggi è il primo di una serie di appuntamenti decisivi per il futuro prossimo dell’inceneritore.

Martedì prossimo, 19 marzo, è in programma una riunione del consiglio comunale di Montale con all’ordine del giorno una mozione presentata dal gruppo di maggioranza del centrosinistra favorevole ad un "prolungamento dell’attività dell’impianto di termovalorizzazione di via Tobagi" in funzione del mantenimento dei posti di lavoro, dell’accantonamento di risorse per un’eventuale bonifica del sito e per predisporre un percorso partecipativo lasciando la decisione ai cittadini dei tre comuni e in particolare di quello di Montale. Il giorno successivo 20 marzo è in programma l’assemblea dei soci del Cis spa, che sono i tre sindaci di Montale, Agliana e Quarrata, a cui spetta la decisione su un’eventuale proroga dell’impianto oltre la scadenza della gestione attuale al 30 giugno 2024.

Giacomo Bini