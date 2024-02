Il futuro dell’inceneritore . Consiglio comunale aperto

Stasera, giovedì 15 febbraio, alle ore 21, in sala consiliare, dibattito pubblico sull’inceneritore di Montale nel consiglio comunale aperto. Sedici le richieste d’intervento arrivate alla presidente del consiglio comunale Milva Pacini, fra cui esponenti del centrodestra, del Pd, del M5s e dei comitati. Il sindaco di Agliana, Luca Benesperi, ha invitato i sindaci di Montale, Quarrata e Montemurlo, Ato Toscana Centro, Asl, Arpat e Ordine dei medici. Fino alla tarda mattinata di ieri non era pervenuto nessun riscontro agli inviti del sindaco. La chiusura dell’impianto è prorogata al 31 dicembre 2024. L’obiettivo è salvare i posti di lavoro. Ci sono due proposte di ammodernamento e una di riconversione. Da Agliana, il consigliere di maggioranza Nerozzi ha lanciato la quarta ipotesi: dismissione e bonifica e passi concreti verso rifiuti zero. Proposta bene accolta da Benesperi che è per una proroga più breve possibile, altre manifestazioni d’interesse, dismissione e rifiuti zero. I sindaci di Montale e Quarrata: proroga di tre anni più uno, manifestazioni d’interesse e referendum.

