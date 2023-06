Il futuro dell’Aglianese Ammonimento di Perriello "Valutiamo un trasloco"

"Siamo al lavoro per il rafforzamento della struttura societaria. L’iscrizione al prossimo campionato di serie D non è in dubbio, ma valutiamo di andare a giocare altrove". A parlare è Angelo Perriello, presidente dell’Aglianese, che fa le carte al futuro del sodalizio neroverde aprendo anche alla clamorosa ipotesi di un trasloco a seguito dei recenti dissidi con l’Amministrazione per quanto concerne gli impianti sportivi. Sulle destinazioni Perriello non si sbottona, ma regolamento alla mano le ipotesi sono due: Pistoia o Prato. Una situazione in piena evoluzione, comunque: al momento non ci sono certezze. "Stiamo vagliando un’apertura a nuovi partner, soci e aziende – rivela il patron, che ha rilevato il club la scorsa estate – l’obiettivo è rafforzare la compagine societaria, garantire stabilità e avere un budget più importante per la prossima stagione sportiva".

Dunque Perriello esclude di voler cedere la società e rilancia per un consolidamento. Prima, però, c’è da chiudere i conti per quanto concerne l’annata da poco conclusa. "Ci stiamo lavorando – afferma con tranquillità –. Rispetteremo i tempi tecnici previsti dalle norme federali". E poi testa al futuro: "Per la conferma del tecnico Francesco Baiano siamo in stand-by per qualche giorno, mentre per quanto riguarda il nuovo direttore sportivo sto vagliando alcuni profili – rivela –. Chiaro però che in questo momento la priorità sia quella di sapere con certezza dove andremo a giocare".

Ci sono quindi buone probabilità che l’Aglianese, nell’anno del centenario della fondazione, non giochi al "Bellucci". Uno scenario non certo inaspettato, visti i precedenti scontri sul tema impianti: "La situazione è nota: gli spazi per allenamenti e partite ci sarebbero, ma non condividiamo le modalità con cui ci verrebbero concessi. Eravamo anche pronti a prendere in mano la gestione delle strutture, ma il Comune è intenzionato a portare avanti il progetto di project financing, rinnovando l’accordo in scadenza con gli attuali gestori (l’asd Olmi, ndr). Al momento non c’è chiarezza – conclude Periello – per questo valutiamo il trasferimento altrove". A stretto giro di posta sono attese ulteriori novità, ma quel che è certo è che anche ad Agliana, così come a Pistoia, le acque calcistiche non sono tranquille.

Alessandro Benigni