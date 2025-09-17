Il futuro del Pacini con i candidati

Il primo agosto 2025 resterà impresso nella memoria collettiva della Montagna Pistoiese: oltre un migliaio di cittadini in piazza, uniti da un’unica, irremovibile richiesta: salvare l’ospedale Pacini. Perché quell’ospedale non è solo un presidio sanitario. È il simbolo di una promessa tradita. Nato dal cuore generoso del filantropo che gli ha dato il nome, l’ospedale Pacini è stato lentamente smantellato pezzo dopo pezzo. Con una "strana interpretazione delle regole" che suona come un eufemismo per nascondere scelte politiche precise. Con bilanci che contano i centesimi mentre la salute dei cittadini va in frantumi. Ma la montagna non si arrende. E dopo la protesta, arriva la sfida. È stato indetto un incontro pubblico, in vista delle elezioni regionali ormai incombenti su: "Sanità, viabilità, residenzialità: impegni per la Montagna Pistoiese". La chiamata a serrare le fila viene dal Crest e dall’Associazione Zeno Colò, che contemporaneamente informano che: "Sono stati inviati gli inviti ufficiali a tutti e quattro i candidati alla presidenza della Regione Toscana e a tutti i candidati del collegio alle prossime elezioni regionali. L’incontro pubblico si terrà mercoledì 25 settembre 2025, alle ore 21 nella Sala del Consorzio Motore di Campo Tizzoro". Il dibattito sarà moderato dal giornalista Davide Costa e rappresenterà un momento di ascolto e confronto sui temi cruciali per la Montagna Pistoiese e le aree interne toscane: tutela e rilancio dell’ospedale Lorenzo Pacini, sanità territoriale, viabilità e trasporti, politiche di residenzialità e sviluppo locale: "Per garantire un confronto chiaro ed efficace, interverranno tutti i candidati presidenti e un candidato per ciascuna lista".

Andrea Nannini