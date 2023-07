Il Futsal Pistoia trema Rigettate le iscrizioni Il presidente rassicura "Soltanto un disguido"

"Avevamo già provveduto a produrre la documentazione necessaria per l’iscrizione, pagamenti inclusi. Restiamo fiduciosi". Il presidente Alessandro Vannucchi, predica calma e fiducia: è sicuro che Futsal Pistoia prenderà parte alla Serie A2 Elite 202324, ponendo così la parola "fine" ad un periodo a dir poco travagliato che il club sta vivendo da qualche mese a questa parte. Al netto della retrocessione dalla Serie A 202223, gli arancioni erano comunque riusciti a totalizzare 23 punti nel primo torneo disputato nella massima divisione, vincendo sette gare e strappando risultati positivi anche contro formazioni sulla carta ben più ricche. Il ridimensionamento del budget aveva tuttavia messo in dubbio la sopravvivenza stessa della società, perlomeno a certi livelli. Un rischio che sembra esser stato definitivamente scongiurato, anche se nelle scorse ore la Covisod ha bocciato la richiesta presentata dal sodalizio pistoiese per l’iscrizione all’A2 Elite maschile e alla Serie B femminile. Un doppio "no" motivato, pare, dal ritardo nella presentazione di due documenti, oltre il termine ultimo inizialmente fissato dalla federazione.

"La società ha provveduto nei tempi stabiliti ad integrare quanto necessario – rassicura in serata la società –. Era stata una modifica alle norme a indurre in errore il club: diversamente dalle precedenti annate, la fidejussione doveva essere di 18mila euro comprensiva di 3mila euro necessarie per l’iscrizione della squadra femminile in Serie B, anzichè di 15 mila come in precedenza". Intoppi sostanzialmente legati ad aspetti burocratici, insomma, che – come assicurato anche da Vannucchi – sarebbero già stati risolti. Ecco perché il club ha presentato ricorso. "Il bonifico è stato ad esempio accreditato dopo il parere della Covisod – ha proseguito il presidente – ma era stato effettuato entro il termine prefissato". Il verdetto definitivo dovrebbe essere emesso entro un paio di giorni. Ma dalla dirigenza trapela ottimismo, tant’è che i dirigenti sono al lavoro per allestire una rosa con l’obiettivo di ben figurare in A2 Elite: all’asse formato da Jacopo Panattoni, Sebastian Vasile e Tommaso Melani verranno aggregati i migliori giovani dell’U19. E a guidare i giocatori, in panchina, dovrebbe esserci lo stesso Vannucchi, in coppia con Emiliano Biagini.

Resta infine una questione extra-sportiva da risolvere: il Futsal Pistoia deve al Comune circa 23mila euro per l’utilizzo degli impianti sportivi. Una somma facente parte di un piano di rateizzazione risalente ad un anno fa, con l’ente che contesta alla compagine arancione di averlo rispettato solo fino allo scorso novembre. Proprio alla luce di tutto ciò, il Comune pretendeva il saldo del debito in un’unica soluzione, mentre la società (dovendo far fronte anche ai costi d’iscrizione al prossimo campionato) avrebbe effettuato un ultimo tentativo (andato a vuoto) per rateizzare ulteriormente la somma. E dopo aver constatato l’impossibilità di percorrere questa strada, il club sarebbe in buona sostanza pronto ad accogliere le richieste degli uffici.

Giovanni Fiorentino