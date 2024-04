Il ’filo’ tra Pistoia e Usa. Parla l’avvocato Campa: "Ron presto presidente. Garantiranno sviluppo"

"Se questa trattativa è andata in porto, lo si deve in primis a due persone che hanno nel cuore Pistoia, Ronald Rowan e Massimo Capecchi. Questa svolta storica per il club è merito in particolare della loro passione". Ne è convinto Massimo Campa, avvocato e fondatore dello studio ’Campa Avvocati STA’, che assieme a Matteo Aldeghi, Matilde Galli e Alessia Pesenti ha prestato assistenza per la stesura dei contratti da sottoscrivere per la fumata bianca per l’ingresso nel Pistoia Basket 2000 come nuovo socio di maggioranza della ’East Coast Sport Group Italia’, società che raccoglie i quattro investitori americani capitanati da Rowan.

A colpire Campa in questi mesi che hanno portato al closing di giovedì, è stato soprattutto l’amore per i colori biancorossi e per il basket in generale del ’Marine’. "Ron è una persona fantastica e penso che in questi giorni passati in città si sia capito quanto sia contento di essere tornato a Pistoia in questa nuova veste – spiega –. Per lui, quelli vissuti domenica al PalaCarrara sono stati momenti speciali. Ero emozionato io, figuriamoci lui. E poi la sua passione per questo sport non la scopriamo di certo oggi. Del resto, la mattina della partita fra Pistoia e Reggio Emilia è stato a giocare in una palestra con degli amatori. Ma ho anche un altro aneddoto: il giorno precedente si è fermato ad un playground cittadino a tirare a canestro, vedendo dei ragazzi. Questo è lo spirito di Rowan".

Rowan che, secondo quanto spiegato da Campa, dovrebbe entrare nel Cda biancorosso e assumere la carica di presidente della società di via Fermi al posto di Capecchi a stretto giro di posta. "Per questo passo è necessario essere in possesso del codice fiscale italiano – rivela – ma Ron dovrebbe già averlo avendo giocato nel nostro Paese. Stiamo lavorando per chiudere nel più breve tempo possibile. Discorso diverso per gli altri investitori americani – puntualizza Campa –. Per ottenere il codice fiscale italiano occorre circa un mese, quindi presumo che le pratiche saranno pronte per maggio. Non sappiamo ancora di preciso come verrà ridisegnato il consiglio d’amministrazione e chi farà il proprio ingresso oltre a Rowan – aggiunge poi –. Ma da questo punto di vista non c’è fretta, anche perché i nuovi soci statunitensi hanno apprezzato particolarmente il lavoro condotto dall’attuale dirigenza e non vogliono dare il là ad alcuna rivoluzione".

A proposito degli altri membri del gruppo a stelle e strisce, Campa non si sbottona troppo: "Durante i colloqui avuti mi hanno sempre fatto un’impressione positiva. E poi sono sicuro che Rowan, che è il promotore di questa operazione, ha deciso di affiancarsi persone fidate e simili a lui. La ’East Coast Sport Group Italia’ porterà quello che è l’approccio tipico allo sport degli americani, ossia la voglia di sviluppare il movimento e tutto ciò che ruota attorno ad esso". ’Campa Avvocati STA’ in passato si è occupata anche della cessione delle quote di maggioranza della Pallacanestro Trieste al gruppo Usa ’Csg’. "Sì e posso dire che le due holding si assomigliano per lo spirito imprenditoriale. Ma in questo caso c’è Rowan in più: è stata un’operazione di testa e di cuore. Adesso ripartirà per gli States – conclude –, ma presto rientrerà in Italia (stabilmente: è già partita la ricerca della sua casa a Pistoia, ndr) perché vuole essere presente fisicamente".

Francesco Bocchini