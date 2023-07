Il festival della magia di strada. Così Harry Potter sarà ovunque

Pistoia, 23 luglio 2023 – Esperienza e pubblico affezionato conquistato in dieci anni di spettacoli teatrali da tutto esaurito ci sono, voglia di fare e attaccamento alla città pure: è così che l’amato show "Pistoia magic" spicca il volo, esce dalla sala e si guadagna un palco (ovvero tanti palchi) per le strade della città. Nasce sotto una buona stella il "Pistoia Magic Street Festival", edizione zero della rassegna di strada della magia che vedrà la luce il prossimo 10 settembre da un progetto di Francesco Micheloni che già detiene la paternità del Pistoia Magic.

Quartier generale di questo festival sarà il Polo Puccini-Gatteschi di vicolo Malconsiglio che ospiterà lo spettacolo principe della giornata replicato al mattino, al pomeriggio e alla sera (ore 10.30, 18, 21.15), protagonisti lo stesso Francesco Micheloni, il Mago Leo e Tiziano Cellai.

Tutto intorno una festa all’insegna della magia declinata nelle sue mille sfaccettature che occuperà diversi luoghi del centro cittadino in una mappa che al momento sta finendo di definirsi e che sarà presto consultabile sui canali ufficiali di Pistoia Magic.

"Per la prima volta riusciamo a portare in città un festival diffuso che guarda con ammirazione al modello Lucca Comics, dedicato però interamente alla magia ma diffuso, così com’è quel festival che miete successi da anni – racconta Micheloni –. L’ambizione? Far diventare Pistoia meta attrattiva anche sfruttando questa forma d’arte e d’intrattenimento. Proveremo a raccontare storie in forma diffusa, così come già facciamo a teatro con Pistoia Magic, insistendo su un concetto di intimità: ovvero non un grande evento, ma tanti piccoli eventi distribuiti sulla giornata per creare un percorso che impegni il fruitore da mattina a sera, ma anche per instaurare un rapporto più intimo e diretto con le varie esperienze e con gli artisti".

Tra le chicche di questo festival la Patronus Experience il cui nome a un certo tipo di pubblico sicuramente evocherà qualcosa: il rimando è infatti a Harry Potter e fa riferimento a tour di due ore in città per bambini e adulti condotti da cosplayer con le sembianze di Harry, Ron ed Ermione che faranno sosta in punti nascosti della città dove i maghi-prof di Hogwarts terranno lezioni di cartomanzia, erbologia e tante altre discipline magiche. Un’opportunità di arricchimento anche culturale.

linda meoni