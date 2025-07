Il festival della lirica. E la canzone napoletana

Si è chiusa ieri sera mercoledì 2 luglio la prima parte della rassegna di musica dedicata al mondo dell’Opera e della canzone classica napoletana a Montecatini Terme intitolata "The Best of Opera and Viva Napoli! 2025". Si tratta di un percorso di concerti che si svolgono tutti i mercoledì nella sala della musica al Grand Hotel Croce di Malta alle ore 21,15 e che si susseguiranno fino al 29 ottobre. La seconda fase ripartirà a settembre, in piena stagione termale, e andrà avanti per altri due mesi. La rassegna è curata dall’ Associazione di promozione musicale "Opera Concerto" con sede a Monsummano Terme.

Si tratta della sesta edizione del piccolo festival che ha raggiunto il prestigioso traguardo di oltre 100 concerti eseguiti per un pubblico che registra almeno 30 nazionalità diverse fra gli ospiti. Con questi eventi canori, l’associazione Opera Concerto porta a Montecatini Terme un’attenzione popolare e ludica sulle canzoni classiche della tradizione napoletana che hanno in comune con Montecatini Terme non solo lo stesso momento d’oro in cui entrambe sono fiorite, ovvero a cavallo fra la fine del secolo XIX e gli inizi del secolo scorso, ma anche lo spirito e le emozioni che entrambe hanno espresso negli anni della Belle Epoque.

Nei vari concerti di questa rassegna si alternano almeno due cantanti fra le voci più belle del panorama lirico nazionale accompagnati al pianoforte; vengono eseguite, di volta in volta, oltre alle più celebri canzoni classiche napoletane anche le più famose arie d’opera tratte dal repertorio del melodramma lirico italiano ed internazionale. Così, di settimana in settimana, gli eventi registrano il sold out e diventano motivo di richiamo e intrattenimento serale per gli ospiti dell’albergo e non solo. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.thebestofopera.com.

