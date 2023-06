Il dottor Danieli lascia Marliana Atteso sostituto

Dal prossimo 20 giugno cessa l’incarico di sostituzione del dottor Nicolò Danieli, in servizio a Marliana. L’Asl ha effettuato consultazioni per la ricerca di altro medico, che sono andate deserte. In attesa del risultato della pubblicazione di zona carente a livello regionale, previsto nelle prossime settimane, i cittadini sono invitati a compiere scelta di altro medico di famiglia nell’ambito montano, oppure in altro ambito Asl. Gli iscritti all’anagrafe sanitaria Toscana centro possono effettuare la scelta anche da casa su Open Toscana. In alternativa “il cambio medico” può essere effettuato inviando il modulo di richiesta (scaricabile dal sito uslcentro.toscana.it).