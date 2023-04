Il doppio dramma di Turchi Malato di Sla picchiato dal tifoso "E ora mi ha pure denunciato"

Pistoia e i pistoiesi sono attoniti. Prima la denuncia dell’aggressione subita a una partita di calcio giovanile, poi la querela da parte dell’aggressore. Per Stefano Turchi, 54enne pistoiese, una carriera a rincorrere la sfera di cuoio ma dal 2009 costretto dalla Sla su una sedia a rotelle, questo mese di aprile si sta trasformando in un incubo. L’ex calciatore, oggi dirigente sportivo, che risiede da 25 anni a Grumello del Monte nel bergamasco – ove ha sporto denuncia ai carabinieri dopo essere stato medicato all’ospedale di Seriate per escoriazioni, ematomi e trauma cranico –, ma che considera Pistoia ancora casa sua non si capacita. Dapprima l’episodio violento avvenuto ai bordi del campo con protagonisti un giovane padre di famiglia e lo stesso nel corso di un incontro di pallone tra il Brusaporto – di cui Turchi è responsabile del vivaio – e l’Uesse Sarnico: adesso la notizia che l’uomo ha deciso di denunciarlo.

A distanza di alcune settimane, ripartiamo dalla stessa domanda: come sta?

"Così così: moralmente malconcio. È stata un’altra bella botta, al morale. Dopo il clamore suscitato dalla vicenda, tutto mi sarei atteso tranne che una querela per… aggressione, io che sono vittima. Nessuna scusa da parte di quel signore e neppure dell’Uesse Sarnico, che si è sì dissociata pubblicamente dalle sue gesta, ma non si è mai interessata alle mie condizioni, fisiche e psicologiche".

Dalle sue parole, sembra che questa querela sia stata ancor peggio dei pugni e calci ricevuti.

"Sì, non posso negarlo. Sono frastornato: non mi aspettavo di dover andare per avvocati, di dovermi difendere da che cosa non so. Oltre ad aver patito danni fisici e morali, ecco quest’ulteriore ‘cazzotto’".

È tornato ad assistere a una gara di calcio giovanile?

"Sono tornato al campo, ma dopo una, due ore lì me ne vengo via con una sensazione di malinconia. Il pallone è sempre stato il mio mondo, ma, francamente, non lo riconosco".

Da chi ha avuto solidarietà?

"Tutte le squadre e le associazioni, del luogo e anche di gran parte d’Italia, hanno espresso vicinanza. Specie i primi giorni, c’è stato un bel movimento, che mi ha rincuorato e a cui devo dire grazie. Certo, mi sarei aspettato le scuse di quel signore e del sodalizio per cui faceva il tifo?! Non sono arrivate: fa male".

Vuole giustizia?

"Sicuro, spero che paghi per quello che ha fatto. Aggredire me, costretto sulla sedia a rotelle, indifeso, è stato un atto vile, assurdo, folle. Non può passarla liscia, altrimenti sarebbe la fine di tutto, il punto di non ritorno di questa società attuale, del mondo sportivo giovanile italiano".

E oltre alla giustizia, che cosa sogna, lei combattente puro della Sla, la "terribile S...", per dirla con le parole di un altro calciatore, Stefano Borgonovo?

"Un po’ di serenità, per me e i miei cari. Le dico sinceramente: mi auguravo di superare lo choc più facilmente e, invece, ogni giorno che passa, con quello succede, è anche peggio".

Gianluca Barni