Il dopo alluvione. Il patrimonio che si è perso

Ci sono ancora edifici comunali che hanno bisogno di interventi. E’ lunga infatti la lista dei danni che hanno colpito il territorio di Quarrata e il conto è pesante, si parla di circa 15 milioni di euro in totale. Con un milione di euro dal bilancio comunale per gli interventi di somma urgenza, nel periodo immediatamente successivo all’alluvione sono stati messi in sicurezza i solai degli edifici scolastici, ripristinate le centrali termiche e gli impianti elettrici e quelli antincendio del palazzo del Comune, del Polo tecnologico e della biblioteca Michelucci. Ma è quest’ultima ad aver subito i danni peggiori, investita in pieno dalll’ondata del Fermulla. Ritornata dal mese di febbraio all’orario del pre alluvione, ha riattivato i servizi di prestito e restituzione, ma per adesso è agibile solo nell’atrio. Tra le opere da mettere in cantiere c’è il rifacimento della pavimentazione in legno e l’impianto di riscaldamento. Difficile al momento quantificare la spesa per bonificare e ripristinare completamente l’edificio: è ancora aperta la raccolta di fondi avviata dal Comune. Nel frattempo sono stati messi in sicurezza i documenti antichi che erano nel magazzino attualmente imbustati e conservati a basse temperature nei container presso il Polo della protezione civile della Città metropolitana a Calenzano. La biblioteca Giovanni Michelucci di Quarrata ha un patrimonio di 50mila volumi. Dopo questa alluvione ne sono andati perduti 20mila. Il materiale alluvionato, che consiste in documenti che vanno dal 1400 al 1952, e riguardano la vita del Comune, quasi sei secoli di storia della comunità.

Daniela Gori