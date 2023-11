Il dono di pace di Germano Pacelli. È "Il Ponte", scultura in bronzo

Una toccante celebrazione nel Palazzo Comunale di San Marcello, ha visto protagonista l’artista Germano Pacelli, che ha recentemente superato il traguardo dei 99 anni, entrando in quello con il numero 100. Con la collocazione dell’opera in bronzo dall’evocativo nome "Il Ponte", l’androne del primo piano del Comune acquista una nuova, straordinaria suggestione. L’evento ha visto la presenza del sindaco Luca Marmo che ha voluto sottolineare i valori rappresentati nell’opera: "In un momento di forti tensioni che attraversano tanto l’Europa che il Mediterraneo e il mondo intero, abbiamo voluto cogliere l’occasione per ribadire assieme a Germano Pacelli, uno degli ultimi partigiani viventi sul nostro territorio, il momento simbolico per celebrare i valori della pace, tenendo assieme il mondo della scuola, l’Anpi e le istituzioni nel loro ruolo di rappresentanza dell’intera collettività". Erano presenti la professoressa Manuela Tonarelli, Graziano Nesti, Olga Cantini, e vi hanno preso parte i ragazzi della seconda C della locale scuola media, accompagnati dalla vicepreside, Francesca Vogesi e dal professor Diego Biserni. Poche ma significative parole sono state dedicate dall’artista ai ragazzi: "Ricordate che va perseguito il bene, diffidate dalle etichette, fate quello che è giusto: rispettate e amate il prossimo. La pace e l’amore sono valori assoluti che prescindono dalle appartenenze di convenienza".

Andrea Nannini