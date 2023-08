Il divertimento è sotto casa Sagre, balli in piazza e feste per chi è rimasto o rientrato "L’obiettivo è stare insieme"

Imperativo in coda di ferie: stare insieme e godere delle serate all’aria aperta. Coda d’agosto e ciò che ai più viene in mente per trascorrere il tempo ha il sapore di una sagra. Quella che permette di assaporare la buona cucina delle signore di paese da una parte e di condividere divertimento e passione. Specialmente il ballo, come accade ormai tradizionalmente da anni a Masiano, punto di riferimento delle feste estive pistoiesi, capace di portare sul palco le migliori orchestre e in pista le decine di coppie appassionate di liscio. Inaugurata giovedì scorso (e operativa fino al 3 settembre), la Festa ovviamente prosegue anche questo fine settimana offrendo in particolare per stasera in area ristorazione un menu a base di pecora, con tortelli maremmani sulla pecora e pecora in umido a seguire, mentre in zona ballo e musica l’esibizione di Claudia Vi; domani dalla cucina tagliatelle alla siciliana e calamaro ripieno, mentre on stage ci sarà la Suonami Band. Per tutti disponibili anche i classici della tradizione, dagli antipasti ai dolci, compresa la pizza.

Restando in città, si rinnova l’appuntamento con il Gran ballo d’estate in piazza Duomo, stasera alle 21.30 organizzato dall’assessorato alle politiche di inclusione sociale con Auser, Anteas, Misericordia, Apd, Aps e Arci; altro luogo, Porta al Borgo, altra passione, il cinema: è qui nello spazio all’aperto che proseguono le proiezioni sotto le stelle (ancora fino al 31 agosto) con stasera "Il Sol dell’Avvenire" di Nanni Moretti e domani "Barbie". Continuando di sagra in sagra, eccoci anche a Piuvica, precisamente al Circolo Anspi, dove oltre alle specialità da mangiare è ricca anche l’offerta di intrattenimento: dal Mago Cialtrone con uno spettacolo per bimbi stasera (dalle 21.15) alla tombolata con intermezzi della Cricca Sgangherata (sempre stasera, dalle 22), passando ancora per il ballo dello Spazio Danza 4 Shiva (domenica).

È decisamente la nostra Montagna a riempirsi di iniziative estive, prima fra tutte certamente la Sagra di Mezzestate di Cutigliano iniziata già mercoledì e ancora nel suo pieno svolgimento fino a domani. Qualche assaggio di programma? Dal torneo di briscola alle dimostrazioni di ginnastica artistica e balli di gruppo, finendo in musica con la cartoon cover band dei Banana Split e la ‘disco sagra’ con Yama dj al sabato, passando al torneo di scacchi, alla dimostrazione di zumba, l’estrazione della lotteria della sagra, i balli di gruppo e chiusura ancora in musica con i Rock in movie la domenica; a far da contorno alla festa i protagonisti della Sagra, gli stand, che apriranno in ciascuna delle due giornate alle 10 con premiazione del migliore allestimento prevista per stasera alle 21.

Qualche evento spot sempre dalla Montagna: il concerto d’organo alle 18 oggi nella Pieve di Santa Maria Assunta a Gavinana con l’organista e maestro Andrea Vannucchi, la presentazione del libro "La Corale Santa Barbara in cammino" domani (ore 17) nella chiesa di Santa Barbara a Campo Tizzoro, lo spettacolo "La casa è il mio regno" del Gad Città di Pistoia domani alle 17.30 in piazzetta Ferrucci a Cutigliano, l’evento-verde TrashedAbetone di fine estate con ritrovo domani alle 10 al circolo di Crespole per procedere alla raccolta collettiva dei rifiuti seminati per la strada e nella sede della pro loco di Prunetta sempre domani, ore 17, l’incontro con Davide Cassani e Edita Pucinskaite per il ciclo "Una montagna di donne" di Lettera Appenninica. Anche sul fronte Ecomuseo tutto si muove, con due appuntamenti.

A Palazzo Achilli, Gavinana, si inaugura alle 17 una mostra dedicata a Caterina Bueno, una delle più grandi interpreti dell’etnomusicologia italiana e della memoria popolare della campagna e della montagna toscana; domani ancora una caccia ai tesori dell’orto botanico di Abetone (dalle 10.30 alle 12.30) destinata ai bambini dai 6 ai 12 anni (info e prenotazioni: 800.974102). Infine, si chiudono questa domenica gli open day dedicati alla visita del sito archeologico Castel di Mura: i volontari dell’associazione Valle Lune e gli archeologi che stanno conducendo gli scavi accompagnano i visitatori in un tour dell’area, oggi e domani sempre in orario 9-12. Castel di Mura è raggiungibile a piedi da Lancisa, Lizzano Pistoiese e da via de’Ripi rispettivamente in quindici, quarantacinque e quarantacinque minuti.

Linda Meoni