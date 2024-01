Il disastro dell’alluvione: "Ostruite le uscite d’acqua sotto i binari della ferrovia"

"Sono state ostruite le uscite dell’acqua sotto i binari della ferrovia, c’è anche tanta incuria all’origine dell’alluvione". E’ la denuncia di Roberto Gheri, titolare di un vivaio in via Alfieri devastato dall’alluvione, un uomo che conosce ogni centimetro dei terreni invasi dall’acqua e dal fango dopo la rottura dell’argine dell’Agna. Gheri richiama l’attenzione su alcuni passaggi sotto i binari della ferrovia, dei sottopassi, cinque in tutto nel giro di 300 metri lineari, dovevano servire al deflusso dell’acqua in caso di inondazione dei terreni situati a nord e che da tempo sono in gran parte chiusi, oppure intubati con tubi di un metro. "Queste uscite per l’acqua furono realizzate quando fu costruita la ferrovia a metà dell’ottocento – afferma Gheri – dovevano permettere all’acqua di correre rapidamente a valle verso la Bure. A quell’epoca ci si rendeva conto che ce n’era bisogno perché questo è il punto più basso e in caso di rottura dell’argine dell’Agna sarebbe stato quello più colpito".

Le uscite sono state ostruite da quando si è iniziato a costruire gli edifici della ex dogana lungo la ferrovia. Con la chiusura di questi varchi l’acqua e il fango fuoriusciti dall’Agna il 2 e il 4 novembre si sono depositati a lungo nell’area a nord della ferrovia formando uno spesso strato di melma che soffoca il terreno, uccide le piante e si potrà rimuovere solo quando si sarà asciugato dopo l’inverno. E in quei terreni sono finiti i materiali, anche inquinanti, provenienti dalla zona industriale vicina alla rottura dell’argine. Nelle parole di Gheri non solo il dolore e rabbia per i danni subiti dal suo vivaio, per il frutto di una vita di lavoro andato perduto a causa dell’alluvione (un milione e mezzo di euro nelle prime stime), ma c’è soprattutto la tristezza di per l’insensibilità generale dimostrata da troppo tempo per le minime esigenze del territorio.

"Quando uno è venuto dalla terra come me – dice Gheri – e la terra l’ha lavorata con la vanga, c’è un rapporto di rispetto verso la natura e invece negli ultimi decenni la natura è stata violentata. Non si conosce nemmeno l’esistenza di questi fossi che invece sono essenziali per il deflusso delle acque, basti pensare che tutta l’acqua che viene dalla villa Smilea e dalla zona industriale costruita accanto all’argine dell’Agna, tutta o gran parte va a finire in un unico fosso, il Buraccio e solo una minima parte nell’altro fosso dell’Agnaccino". Il problema quindi, secondo Gheri, non è solo quello della scarsa manutenzione dell’argine dell’Agna, che era da tempo estremamente debole, ma anche quello del dissesto della rete di fossi e di uscite dell’acqua nei terreni che sono stati alluvionati. "La terra è per noi – dice Gheri – quello che un capannone è per un’impresa industriale, va rispettata".

Giacomo Bini