Il direttore Luca Ricci presenta il suo nuovo libro: "Gotico rosa": le passioni dopo il romanticismo

Iniziativa inserita nell’ambito del sessantottesimo Premio Letterario Ceppo quella di oggi (ore 18) alla Libreria Lo Spazio di via Curtatone e Montanara 20. Il direttore della giuria del Premio stesso Luca Ricci presenterà al pubblico il nuovo libro "Gotico rosa" (La Nave di Teseo), in dialogo con Paolo Fabrizio Iacuzzi, presidente del Premio, e Filiberto Segatto. Ricci torna al racconto con questo libro per indagare le passioni delle donne e degli uomini dopo la fine del romanticismo. E allora accade di incontrare la storia di un uomo deluso dall’amore che vuole uccidersi ma viene salvato da una sirena; quella di due adulteri raccontata dagli amplessi nei giorni di pioggia consumati in un anonimo hotel; quella invece di un dottore e di una baby squillo che giocano all’amore nel giorno di San Valentino. E ancora: una coppia di coniugi che capisce che il matrimonio è solamente una possessione demoniaca, un ragazzino che perde l’innocenza per colpa di un amore oscuro, due disperati – in una città assediata da un virus – che si amano senza un domani e un molestatore della metropolitana assalito dalla sua vittima che scopre di amare per la prima volta. Ricci è nato a Pisa nel 1974 e vive a Roma. Ha scritto "L’amore e altre forme d’odio" (2006, premio Chiara, nuova edizione La nave di Teseo, 2020), "La persecuzione del rigorista" (2008), "Come scrivere un best seller in 57 giorni" (2009), "Mabel dice sì" (2012), "Fantasmi dell’aldiquà" (2014), "I difetti fondamentali" (2017). Per La nave di Teseo ha pubblicato "Gli autunnali" (2018, tradotto nei principali paesi europei), "Gli estivi" (2020), "Gli invernali" (2021) e "I primaverili" (2023), che chiude la quadrilogia delle stagioni.