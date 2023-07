Il direttivo dell’Anci a San Marcello

Il prossimo direttivo di Anci Toscana si terrà a San Marcello. Dopo le assemblee itineranti già organizzate a Lucca e all’Autodromo del Mugello, si apre la stagione dei Direttivi itineranti: "un modo - spiega il direttore Simone Gheri – per conoscere e valorizzare i Comuni e portare non solo il presidente Biffoni, ma anche i nostri organi rappresentativi ancora più vicino a tutti i territori. E a far sentire e vedere in maniera tangibile e concreta il sostegno e il supporto di Anci Toscana".

La prima riunione si terrà in montagna, uno dei settori di maggior impegno dell’associazione: mercoledì 26 luglio il Direttivo si ritroverà a San Marcello Pistoiese, dove è previsto anche un incontro con i sindaci della provincia di Pistoia.