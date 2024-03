Il difficile mestiere di genitori: ecco gli incontri. Affettività, dipendenze e sviluppo dei bambini

Lunedì 25 marzo (ore 21) nell’auditorium della scuola Sestini di Agliana, si parlerà di "Disturbi del neurosviluppo: una nuova prospettiva" con la dottoressa Carlotta Gemma Gori (psicologa) e Clara Carlesi (attivista). Sarà spiegato cos’è la neurodivergenza, i criteri diagnostici e le diagnosi, il percorso valutativo, le figure professionali e il trattamento. L’incontro è nell’ambito del progetto "Essere genitori oggi", promosso dal Comitato genitori dell’istituto comprensivo Sestini, patrocinato da comune di Agliana e provincia di Pistoia, che rientra nel progetto provinciale "Genitori in formazione permanente". Affettività, neurosviluppo, uso di sostanze, aggressività, bullismo, sono gli argomenti affrontati in cinque incontri con esperti. Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti ma su prenotazione (al 328.7060453).

Nell’incontro del 18 marzo, partecipato e interattivo, su relazioni affettive tra adolescenti, ruolo del digitale, come riconoscere e contrastare la violenza nelle relazioni adolescenziali, sessualità e consenso, Letizia Baroncelli psicologa del Centro ascolto uomini maltrattanti, ha dato preziose spiegazioni in modo semplice e pratico. Prossimi incontri: lunedì 15 aprile su "Giovani e sostanze" relatori il dottor Fabrizio Fagni responsabile Servizio per le dipendenze, con Marco Giacoia e Pamela Mattei psicologi del Centro ascolto uomini maltrattanti. Il 22 aprile sarà affrontato il problema dell’aggressività dei giovani in casa con Stella Cutini, psicologa del Centro ascolto uomini maltrattanti e il 29 aprile quello del bullismo con Rossana Amici, operatrice di discipline olistiche.

Piera Salvi