Il destino dell’inceneritore: "Pronti a non votare"

Si è svolta ieri sera, in sala consiliare, l’attesa commissione ambiente per discutere le tre ipotesi sul futuro dell’inceneritore di Montale: due di ammodernamento presentate da Alia-Hera e da Ladurner e una di riconversione in un impianto di trattamento di fanghi civili presentata da Iren Ambiente. Erano presenti i rappresentanti di due delle tre aziende proponenti: l’ingegnere Paolo Cecchin (Hera) e l’ingegnere Gianluca Musetti (Ladurner). Impossibilitata a partecipare Iren il cui progetto è stato illustrato dall’ingegnere Verdiana Giovinazzo del Cis. Come già avvenuto a Montale, la commissione si è svolta senza che i consiglieri avessero a disposizione la documentazione, per poter meglio esaminare le ipotesi. Con la presidente della commissione consiliare ambiente, Francesca Biagioni, erano presenti il presidente di Cis Spa Edoardo Franceschi (il quale ha spiegato che la documentazione sarà inviata appena ci sarà l’autorizzazione di tutte e tre le aziende), il sindaco di Agliana Luca Benesperi e l’assessore all’ambiente Fabrizio Baroncelli. In sala politici di Agliana, Montale e Quarrata (tra cui l’ex sindaco Marco Mazzanti) e associazioni ambientaliste. Tutte le proposte prevedono miglioramenti ambientali con riduzione delle emissioni e il mantenimento dei 35 posti di lavoro attuali, ma prevedono l’incenerimento. Il sindaco Benesperi è intervenuto alla fine, dichiarando: "Sono sempre stato contrario all’inceneritore. Nessuna delle tre proposte arrivate ci soddisfa. La posizione dell’amministrazione comunale di Agliana sarà collaborativa, ma non ci tireremo indietro a votare contro a una proposta che non ci soddisfa".

Dalla maggioranza il consigliere Alfredo Fabrizio Nerozzi, con deleghe all’ambiente, transizione ecologica, inceneritore e rinnovabili, ha proposto un consiglio comunale aperto in cui si possa prendere in esame, anche con esperti, se esiste una quarta proposta. "Una riflessione che va fatta – ha detto -. L’inceneritore è attivo da 45 anni. Io avevo presentato una mozione, approvata all’unanimità, per una riconversione green". Dall’opposizione, da parte dei consiglieri Massimo Vannuccini (Pd-Agliana insieme), Massimo Bartoli (M5s), Alberto Guercini (Agliana in comune) e Silvio Buono (Agliana Civica) sono stati messi a fuoco vari aspetti: dalla bonifica del sito su cui insiste l’impianto, ai mancati ristori ambientali per il comune di Agliana, che vanno solo a Montale che ha l’impianto nel suo territorio ma Agliana è sul confine e subisce le ricadute. Bartoli ha ricordato l’indagine epidemiologica mai conclusa e caduta nel dimenticatoio: "Si continua a bruciare. La cittadinanza ha diritto di conoscere i danni alla salute causati da questo impianto". Silvio Buono ha lanciato la proposta di una commissione con gli altri comuni proprietari: "Servirebbe un incontro congiunto delle tre commissioni consiliari: dobbiamo decidere per il futuro".

