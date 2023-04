Il destino delle baracchine È la Casa del volontariato

Le baracchine abbandonate nei giardini di Maresca continuano a far discutere. Il Comitato Cittadino di San Marcello chiede spiegazioni al sindaco sulla questione dei fatiscenti manufatti costruiti da oltre quindici anni nei giardini pubblici del paese di Maresca. La storia merita una ricostruzione che aiuti a capirne i contorni. Stiamo parlando di alcuni fabbricati in legno, edificati su una superficie di diverse decine di metri, che occupano una parte dell’area giochi. Questi fabbricati, secondo la lettera inviata dal Comitato, non risulterebbero conformi alle varie regole burocratiche che ne dovrebbero legittimare l’esistenza e su questo ci sarebbe unione di vedute sia da parte del Comitato che dell’Amministrazione comunale. Le "baracchine" o "favelas" come sono state ribattezzate, hanno fatto da punto di appoggio per numerose manifestazioni organizzate dalla Pro Loco del paese in tempi passati. Da diversi anni però le baracchine sono inutilizzate e il loro stato è visibilmente deteriorato. Attualmente costituiscono un pericolo. Nei discorsi di paese, dopo il loro abbandono, se ne auspica lo smantellamento. Il Comune di San Marcello, che risulta proprietario dei fabbricati che sorgono sul proprio terreno, non sembra in grado di risalire all’origine della costruzione, mentre è chiaro invece che non è in regola con le norme edilizie. In buona sostanza, l’insediamento è stato realizzato con un permesso temporaneo, che all’epoca durava due anni, per poi rimanere lì per molti altri senza che nessuno se ne occupasse. Un paio d’anni or sono la Pubblica Assistenza di Maresca ha deciso di realizzare in quel luogo una "Casa del volontariato" la cui costruzione sanerebbe tutto. Una questione che sta facendo discutere, anche animatamente, e della quale Fabbri e Spinicci, a nome del Comitato Cittadino, chiedono conto al sindaco. La realizzazione della Casa del volontariato attualmente prevede una spesa di almeno 600mila euro, di cui 250mila a carico della Pubblica Assistenza, altrettanti della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e 100mila da parte del Comune. Un progetto che non incontra particolare entusiasmo in paese, anche se approvato dalla maggioranza dei soci nel corso di una assemblea di qualche anno fa.

Andrea Nannini