Il debito con il Comune è di 86mila euro Rate ferme da mesi, ora il piano è decaduto

Nel gran caos di questi ultimi giorni col futuro della Pistoiese appeso ad un filo, c’è un tema che era emerso ancora prima della doppia indagine della Procura di Roma e quella di Pistoia che riguarda soldi pubblici. Nello specifico, infatti, sono quelli che il Comune di Pistoia deve avere dall’Us per aver usufruito degli impianti, e servizi annessi, che ammonta a 86mila euro e riguarda la stagione in corso ma, soprattutto, parte della scorsa. A questo proposito, infatti, è bene ricordare che era stato trovato un accordo fra le parti per un piano di ammortamento del debito, previsto dalla normativa, che doveva essere portato avanti mese dopo mese da parte dell’Us che, però, da inizio di quest’anno si è stoppata nel versare le somme dovute. In questi casi, infatti, la normativa prevede che una volta non saldata la rata, il piano decada e il debito venga pagato per intero in una unica soluzione. Passaggi dei quali si era discusso durante l’ultimo consiglio comunale di marzo quando il capogruppo del Pd, Matteo Giusti, aveva fatto una comunicazione alla luce delle dichiarazioni rilasciate precedentemente dall’Us sui crediti vantati nei confronti di palazzo di Giano. Una cifra, gli 86mila euro, e la contro-richiesta di vantare dei crediti che aveva portato ai ferri cortissimi i rapporti, già tesi, fra Comune e Us visto l’atteggiamento ostruzionistico di quest’ultima.

E in aula, direttamente il sindaco Alessandro Tomasi (foto) aveva fatto riferimento alla vicenda con l’oggetto del contendere intorno a lavori di carattere straordinario per i quali era stata emessa una fattura da parte della Omav (la società per la quale lavorava fino al dicembre 2022, come dipendente, lo stesso Maurizio De Simone e che risulta coinvolta nell’inchiesta che ha portato al suo arresto e di altre 23 persone, compreso l’ex patron Stefan Lehmann): il primo cittadino aveva specificato che quei lavori non erano stati ordinati dal Comune né concordati secondo il rispetto del codice degli appalti. La squadra ieri ha ripreso ad allenarsi al "Turchi", che è in gestione alla Uisp e quindi anche lì ci saranno delle spese già sostenute, mentre qualora ci fossero le possibilità di scendere in campo domenica, a differenza di quanto successo a Lodi col Fanfulla, si giocherebbe regolarmente al "Melani" visto che l’accordo fra le due parti è fino al termine della stagione.