Il curioso caso di Montale: la strada con il doppio nome

Una strada con due nomi. Così può sembrare a chi percorra la nuova strada, che collega la zona industriale di Montale con il casello autostradale di Prato Ovest. E’ un tratto breve, di appena mille e trecento metri che attraversa però i territori di tre comuni: Montale per 500 metri, Montemurlo per 300 e Prato per i restanti 500. Se si imbocca la strada da Montale si trova un cartello che la denomina Via della Costituzione, se invece la si imbocca da Prato, c’è un cartello che la indica con il nome della filosofa tedesca Hannah Arendt. Sembra quasi che il nome della strada cambi a seconda del senso di marcia. In realtà si chiama via della Costituzione il tratto montalese mentre si chiama via Arendt il tratto pratese. Non è ben chiaro, per l’assenza di cartelli, come si chiami il tratto intermedio nel territorio di Montemurlo: via Arendt o via della Costituzione?

Evidentemente le pubbliche amministrazioni che si sono coordinate e hanno finanziato insieme la realizzazione della nuova strada non si sono consultate sul nome che avrebbe dovuto avere. Il consiglio comunale di Montale deliberò all’unanimità di intitolare alla Costituzione una strada importante e individuò quell’arteria di nuova costruzione come degna di portare il nome della carta fondamentale della Repubblica. Evidentemente il Comune di Prato ha preso un’altra decisione sul proprio tratto. Il risultato è che la Costituzione e Hannah Arendt non danno il nome a una via nella sua interezza ma si spartiscono due porzioni della stessa strada. Mancano però i cartelli che indichino dove finisce un nome e dove inizia l’altro. Nel caso in cui le due amministrazioni di Prato e di Montale volessero porre rimedio e perfezionare la segnaletica, va ricordato anche che venendo dall’autostrada, cioè da via dell’Unione Europea, manca un segnale che indichi di svoltare a sinistra per Montale prima che si entri nella rotatoria dell’incrocio con via Hannah Arendt e, una volta nella zona industriale di Montale, arrivando da via Topazzi manca all’incrocio con via Garibaldi l’indicazione verso il centro del paese.

Giacomo Bini