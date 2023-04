Il Cristo di Ebrima diventa un simbolo "Lo porteremo nelle case per Pasqua"

Si chiama Ebrima Danso, è un giovane di 25 anni, proviene dal Gambia e l’effigie di Cristo che sarà offerta ai fedeli della parrocchia di Vicofaro è stata dipinta proprio da lui. Un ragazzo alto, un artista autodidatta, che preferisce esprimersi con pennelli e matite piuttosto che con le parole. "Ebrima è arrivato in Italia nel 2017 dal Gambia ed è stato accolto a Vicofaro l’anno scorso. Ora è in attesa di risposta per avere il permesso di soggiorno in Italia – racconta don Massimo Biancalani, parroco di Santa Maria Maggiore –. L’ho visto più volte intento a disegnare e dipingere, la sua passione per l’arte mi ha incuriosito fin da subito perché il ragazzo ha del talento. Così gli ho mostrato una nota opera di arte religiosa e gli ho suggerito che avrebbe potuto riprodurla". Ebrima ha preso le sue matite e ha deciso di usare la tecnica della scala di grigi su cartoncino per la sua riproduzione del volto di Cristo di Antonello da Messina in ‘Ecce homo’. Si tratta di un’opera devozionale realizzata dal noto pittore tra il 1470 e il 1475 della quale esistono quattro versioni, due di queste custodite in Italia – a Piacenza e Genova – e le altre a New York e Vienna. La tavola raffigura Cristo legato alla colonna dai soldati romani, il volto in un’espressione di grande sofferenza, accentuata dallo sguardo rivolto direttamente agli occhi dello spettatore.

"Ebrima è musulmano e questa è la prima volta che dipinge un’immagine simbolo della fede cristiana – aggiunge don Massimo –. Spero che la comunità interpreti questo gesto come un incontro possibile tra religioni, etnie e popoli diversi che può e deve esserci. Quest’anno per la benedizione delle case di Vicofaro, che prenderà il via dopo la Santa Pasqua, doneremo alle famiglie una piccola stampa con l’opera di Ebrima".

Le sue tavole, i suoi cartoncini, i pennelli e tutti gli ‘attrezzi del mestiere’ sono conservati con cura in un angolo di una piccola cappella nella chiesa di Santa Maria Maggiore. Ma tutti i suoi compagni e anche i volontari che si adoperano per garantire l’accoglienza a Vicofaro ritengono che sia giusto destinare uno spazio ad hoc a Ebrima. Oggi dipinge per rilassarsi ma anche per trasmettere la memoria della sua traversata in mare per raggiungere l’Europa. Tant’è che presto Ebrima potrà esporre dodici tavole che ha dipinto proprio per raccontare la sua esperienza di migrante.

Samantha Ferri