"Il covid per molti è un pericolo" Hub del Ceppo aperto il giovedì

Simile a un’influenza. Il virus che ha messo in ginocchio il mondo, oggi fa molta mano paura. A dirlo sono i sanitari e i numeri delle vittime, assai ridotti. Ma c’è una parte di popolazione che teme ancora di essere contagiata e verso la quale abbiamo un dovere di tutela tutti, in primo luogo nelle strutture sanitarie, negli ospedali e nelle Rsa che ospitano gli anziani. Lo conferma la presidente della Società della Salute di Pistoia, Annamaria Celesti.

"Ora che il virus si è trasformato per la maggioranza delle persone in qualcosa che è poco più di un’influenza – spiega la dottoressa Celesti – ci resta comunque un dovere di tutela nei confronti dei soggetti più fragili. Intendo i pazienti oncologici o quelli affetti da patologie croniche. Per questo, restano le misure di sicurezza negli ambienti sanitari, negli ospedali e nelle Residenze sanitarie assistenziali, come le mascherine e il lavaggio delle mani". Attualmente sono 12 i pazienti affetti da Covid ricoverati nell’ospedale San Jacopo di Pistoia, mentre per quanto riguarda il presidio del Ceppo, sono 7 i posti letto di cure intermedie occupati da pazienti Covid positivi e altri 18 da pazienti Covid negativi.

Sul fronte degli hub vaccinali, quello cittadino del Ceppo resterà aperto da ora nella sola giornata del giovedi, dalle ore 16 alle 17,30. Nel resto del territorio dell’Asl Centro, resteranno attivi gli hub vaccinali di San Salvi a Firenze e negli Uffici di Igiene di Empoli e di Prato. Nell’hub cittadino del Ceppo, dalla sua apertura sono stati somministrati 83.394 vaccini anti Covid. Per chi voglia ricevere il vaccino resta aperta la prenotazione sul portale regionale, così come la possibilità di richiedere la prestazione presentandosi direttamente nell’hub nell’orario indicato.

