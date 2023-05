Il coro polifonico Terra Betinga in finale a Siena

Il coro polifonico aglianese Terra Betinga protagonista a Siena. Oggi pomeriggio, alle 17, partecipa alla finale dell’edizione 2023 del festival ‘Musica Senensis’, a Siena nella chiesa di San Pietro alle Scale, con l’esecuzione del ‘Requiem’ di Gabriel Fauré. Il coro Terra Betinga è diretto dal maestro Paolo Pacini. Partecipano il soprano Nadia Vilasi, il baritono Paolo Tesi e il pianista Samuele Drovandi. Si tratta di un evento importante per la corale aglianese, poiché è l’occasione per ricordare in anteprima il centenario della scomparsa del grande compositore francese, che cadrà l’anno prossimo. Il prossimo 9 giugno, Terra Betinga si esibirà ad Agliana in piazza Gramsci, nello spettacolo "Sacro vs. Profano" con la band Silly Riif.