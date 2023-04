Il cordoglio dell’Ordine dei medici di Pistoia per Capovani

Quanto successo alla dottoressa Barbara Capovani a Pisa, per di più nell’adempimento del proprio lavoro, è "inaccettabile". La condanna è collettiva. "Come presidente, vicepresidente, l’intero consiglio e a nome di tutti i colleghi dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Pistoia esprimiamo le nostre condoglianze alla famiglia della dottoressa Capovani e piangiamo la perdita prematura di una collega, vittima di una violenza senza alcuna spiegazione che lacera la nostra categoria".

Così in una nota l’Ordine dei medici di Pistoia interviene sull’aggressione mortale all’uscita dell’ospedale Santa Chiara di Pisa della nota psichiatra. La tragedia, lo ricordiamo, si è consumata pochi giorni fa quando un suo ex paziente l’avrebbe uccisa a colpi di spranga. Il movente del delitto sarebbe – secondo la tesi degli inquirenti – l’odio più volte espresso anche sui social che l’uomo nutriva verso gli psichiatri e in particolare verso la dottoressa.