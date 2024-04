Il coraggio di Lea Garofalo raccontato a scuola. Gaia Perretta interpreta la testimone di mafia

Con grande attenzione, commozione e interesse, gli studenti e le studentesse delle seconde classi delle sezioni A, B, C, D delle Marconi hanno assistito a un momento teatrale di grande impatto grazie alla presenza, nella scuola, dell’attrice pistoiese Gaia Perretta che ha dato voce, e forza a "Denuncio tutti. Lea Garofalo", scritto e diretto da Giovanni Gentile (premiato dal presidente Napolitano per meriti artistici nel 2015) e interpretato da Gaia Perretta. E’ un racconto sulla mafia e un racconto sul coraggio delle donne, uno spettacolo che ha già fatto anche altre tappe nella nostra provincia. E’ la voce, la forza di dire basta. È la storia di Lea Garofalo, testimone di giustizia calabrese, uccisa nel 2009, protagonista della nuova produzione di teatro civile targata Compagnia Penta Teatro che ha alle spalle una lunga serie di successi. Gentile e Perretta restituiscono al pubblico la storia di una donna sola contro un’intera organizzazione mafiosa. "Non si può raccontare Lea – scrive il regista – se prima non si racconta come la Ndrangheta entri dentro la vita di ciascuno di noi e la influenza. Quando ho scritto questo spettacolo sentivo quanto fosse giusto mettersi accanto a Lea e denunciare".