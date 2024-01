Il convegno sulla riforma e i minori

Un pomeriggiodi dibattito ed approfondimento legato alle novità introdotte dalla cosiddetta "riforma Cartabia" nei processi in merito a persone, minorenni, famiglie e quella che è la sua codificazione unitaria. Se ne parlerà domani (venerdì) a partire dalle 15 in un incontro organizzato dalla Camera Civile di Pistoia e la Fondazione per la formazione forense dell’Ordine degli avvocati provinciale che si svolgerà nell’aula "Cino" all’interno del polo Uniser di via Pertini. A prendere la parola, sotto la moderazione dell’avvocato Manuela Guzzo (vice presidente della Camera Civile pistoiese), ci saranno Claudio Cecchella, il magistrato Silvia Chiarantini e Federica Ferretti, giudice tutelare al tribunale di Prato.