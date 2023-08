Il contributo economico dalla Regione Toscana a Pistoia per studenti a basso reddito

La Regione Toscana conferma anche per il prossimo anno scolastico il "Pacchetto Scuola", sostegno economico a favore di studentesse e studenti che frequentano la scuola secondaria e appartengono a famiglie a basso reddito. Il budget complessivo per l’intervento ammonta ad ora a 6 milioni di euro. Chi interessato dovrà rivolgersi al Comune di residenza, che l’ente che eroga concretamente il contributo, entro il 22 settembre. Il "Pacchetto Scuola" è la misura a sostegno di studentesse e studenti delle scuole secondarie provenienti da famiglie a basso reddito per affrontare le spese necessarie alla frequenza, all’acquisto di libri scolastici, materiale didattico di vario tipo ed altri servizi scolastici. I requisiti necessari per richiedere il beneficio sono rimasti inalterati. Il contributo massimo erogabile è di 300 euro a pacchetto per qualunque anno di iscrizione alle secondarie statali o paritarie. L’Isee richiesto deve essere minore o uguale a 15.748,78 euro per nucleo familiare.