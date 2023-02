Il Coni ’silura’ Gariboldi "Decisione improvvisa"

Terremoto improvviso all’interno delle delegazioni provinciali del Coni di Pistoia e Firenze: con una decisione a sorpresa, e che sicuramente non mancherà di suscitare reazioni e polemiche, il presidente regionale del Comitato olimpico nazionale italiano Simone Cardullo ha rimosso dalla propria posizione la delegata pistoiese Vittoriana Gariboldi e quello fiorentino Fabio Giorgetti. Per quel che riguarda la nostra provincia, Gariboldi era in sella dal 2017 quando prese il posto di Gabriele Magni ed ha portato a termine il quadriennio che si era chiuso a fine inverno 2021: in quella circostanza era stata nuovamente confermata per quello che terminerà nel 2024 (la durata dei mandati dei delegati Coni coincide coi quattro anni che intercorrono, salvo eccezioni, fra un’Olimpiade e l’altra). Pertanto, in questo momento Gariboldi era a metà di questo secondo ciclo.

"È nelle facoltà del presidente regionale cambiare i vertici provinciali – ammette, non senza un pizzico di rammarico, l’oramai ex delegata – visto che tutti quanti noi ricopriamo il ruolo grazie ad una sua nomina. Dal mio punto di vista è sicuramente una decisione improvvisa e non mi resta altro da fare che prenderne atto, per di più in una panoramica regionale dove la stessa decisione è stata presa anche a Firenze. Posso solo dire di essere onorata per aver ricoperto questo ruolo dal 2017 ad oggi e ringrazio tutti quanti sono stati al mio fianco per la fiducia che mi è stata data: ho sempre cercato di fare del mio meglio per il bene dello sport".

Da quel che trapela, ascoltando anche i toni di voce e le stringate dichiarazioni dei diretti protagonisti, appare evidente che qualcosa sembra essersi rotto nel rapporto fra la delegazione provinciale, almeno nel suo vertice, e quella regionale: una decisione che risale ad una settimana fa, ma che soltanto adesso è emersa in tutta la sua forza. "Al momento ho preso io ad interim gli incarichi – conferma il presidente Coni Toscana, Simone Cardullo – e non resta che attendere le nuove nomine: penso che arriveranno al massimo nel giro di un paio di settimane. Gariboldi era al suo secondo mandato ed è stata presa questa decisione: costantemente si fanno considerazioni e valutazioni per far si che l’attività del Coni sul territorio sia sempre la migliore possibile". Per ora vige il più stretto riserbo su chi subentrerà al posto di Vittoriana Gariboldi che proviene dal mondo dell’atletica leggera: prima di lei, il ruolo di delegato fu nelle mani di Gabriele Magni (scherma) che poi, da lì, ha spiccato il volo per fare l’assessore comunale allo sport per soli tre anni nel primo mandato Tomasi.

