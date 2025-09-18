Il confronto su verde e vivaismo. I consiglieri scaldano i motori: "Pronti a spingere il settore"

Un primo incontro fra i candidati consiglieri regionali della provincia è andato in scena ieri sera al "Naturart Village" organizzato da Coldiretti sotto il coordinamento del padrone di casa come Fabrizio Tesi. Al tavolo erano presenti tre candidati a testa per le rispettive coalizioni: Bernard Dika, Riccardo Trallori e Stefania Nesi (tutti Pd) per il centrosinistra; Alessio Bartolomei (Lega), Alessandro Capecchi (Fdi) e Alessandro Sabella (Forza Italia) per il centrodestra. "Non possiamo negare che con questa amministrazione regionale siamo riusciti a ben dialogare – afferma il direttore di Coldiretti Toscana, Angelo Corsetti, che ha introdotto il dibattito – siamo certi di chiedere per il futuro, indipendentemente da chi vincerà il prossimo 13 ottobre, di vedere confermato l’assessorato all’agroalimentare e trovare le giuste leve per sopperire ai problemi che ci sono sulle filiere, per esempio". Ai candidati presenti, invece, il compito di recepire le istanze dei vivaisti da portare in Regione. "La mia candidatura è stata sofferta – afferma Bartolomei – perché, per certi versi, il sindaco ha un po’ messo in crisi i suoi principali collaboratori, ma siamo qui e pronti a difendere le eccellenze pistoiesi". Sulla stessa lunghezza d’onda anche gli altri di centrodestra. "In questi anni di consiglio regionale – aggiunge Capecchi – c’è stato un confronto continuo e costante anche con molti dei presenti alla serata, con altre associazioni di categoria e tutto il mondo vivaistico: l’impegno sarà quello di avere uno scambio sempre più sinergico". Un tema fondamentale è stato toccato da Sabella. "Per il futuro è imprescindibile avere una sede universitaria di agraria – dichiara – perché Pistoia non può essere estromessa, vista la presenza di centinaia di aziende e professionalità".

Desiderio di continuità, e di dialogo col settore, da parte dei candidati della lista Pd. "In questi anni in Regione ho avuto una palestra importante – dichiara Trallori – e vorrei poter restituire le esperienze vissute alle persone che stanno in trincea sul territorio, come lo sono i vivaisti e tutti gli imprenditori del verde". Dopo gli anni da Portavoce del Presidente Giani, uno sguardo al vivaismo anche da parte di Dika, capolista dem in provincia. "L’insegnamento che mi dà l’agricoltura è che da niente non viene niente – conferma – ma adesso mi candido ad essere il portavoce di tutta la provincia volendo proseguire nel rapporto già ottimo con la dirigenza regionale di Coldiretti". Infine, l’analisi di Nesi alla luce anche del recente piano strutturale approvato da palazzo di Giano. "C’è da lavorare per il potenziale di sviluppo della città – conclude – e il piano ha confermato i limiti che riguardano proprio l’agroalimentare e il vivaismo, temi che questa amministrazione comunale non sembra voler affrontare".

S.M.