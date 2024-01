Il concerto del Trio Bnb stasera in Seminario. Con le arie più famose cantate da Massimo Dolfi

È una formazione toscana collaudatissima, nata dall’esperienza di tre musicisti professionisti: il Trio BNB torna ad allietare il pubblico degli Amici dell’Opera. Questa sera, venerdì 26 gennaio, nell’Aula magna del Seminario (ore 21.30) Irene Micheli Amodeo al flauto, Matteo Bartoletti al clarinetto e Filippo Brilli al sax tenore si uniranno al baritono Massimo Dolfi per una serata all’insegna del belcanto. In programma le arie più famose da La Traviata, Il Trovatore e Rigoletto di Giuseppe Verdi e da Le Nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutte di Mozart. La particolarità del gruppo è la ricerca sonora legata a strumenti a fiato che difficilmente si ritrovano insieme in formazioni cameristiche ridotte. A ciò si unisce la versatilità del repertorio, che spazia dalla musica classica e operistica con autori quali Vivaldi, Verdi, Bizet e Fauré fino ad arrivare al jazz e al rock più sperimentale di compositori come Gershwin, Jobim, Brubeck, Gardner e Zappa. Gli arrangiamenti e le trascrizioni originali che caratterizzano il trio hanno lo scopo di esplorare ed esaltare le potenzialità sonore e timbriche di tre strumenti tanto eterogenei e regalare una nuova sensibilità a brani a volte conosciuti e a volte appartenenti al repertorio più particolare e meno celebre di grandi autori del passato e del presente. Nel solco di questa sperimentazione sonora si inserisce la recente collaborazione con Massimo Dolfi. L’incontro con la vocalità operistica rappresenta un nuovo stimolante orizzonte di ricerca verso una sintesi fra il classico e il moderno, la tradizione e l’innovazione. L’ingresso è libero. Info: 335-5439579

Chiara Caselli