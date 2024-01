Il commosso addio della comunità a Pacelli, partigiano e artista

L’ultimo saluto davanti a una delle sue opere più significative, a dire addio a Germano Pacelli, artista, partigiano, grande divulgatore delle culture della pace e della fratellanza, purtroppo mai abbastanza sostenute. Ha dipinto, scolpito e narrato tanti ponti, tanti quanti ne aveva attraversati lui nelle peregrinazioni in lungo e in largo per l’Europa. Germano Pacelli però, di Europa ne ha attraversate più d’una, quella geografica e quella culturale, lasciandovi fulgidi segni d’amore, troppi per essere capiti, sufficienti però ad essere apprezzati. Così alla celebrazione dell’addio si sono radunati numerosi estimatori del suo vissuto e delle sue opere. Dopo il saluto davanti al monumento posto sulla piazza Appiano di Maresca, suo paese natale, gli intervenuti hanno accompagnato le ceneri verso il locale cimitero, dove Germano riposerà accanto alla moglie, compagna di tutta la vita, non solo in quanto moglie ma anche confidente, amica e tanto altro.

Ad aprire le celebrazioni, in una piazza dove tanti paesani hanno voluto abbracciarlo idealmente per l’ultima volta, è stato il figlio minore, Sergi, che ha lasciato la parola a Mitia, nipote di Germano che in poche commosse parole è riuscito a raccontare quanto amore suo nonno abbia saputo infondere in lui e negli altri nipoti; dalla pace alla libertà, dal rispetto per le persone all’amore per la montagna. È sicuramente vero l’amore dei nonni per i nipoti, ma le parole di Mitia ne hanno tracciato un ritratto emozionante e potente al tempo stesso. A seguirlo Serena Billeri, presidente dell’Anpi Montagna pistoiese, Lavorini per Combattenti e reduci di Peretola, , Bernini per il Nastro Azzurro, Giampaolo Pagliai per il Comune di Pistoia, il sindaco di San Marcello Luca Marmo e, infine Sergio Gargini presidente dell’Anpi e del Club Alpino di Monzuno, località dove sono ospitate alcune opere. Infine gli intervenuti si sono spostati al cimitero per la tumulazione dell’urna nella tomba dove Germano è tornato vicino alla mamma e alla moglie.

Andrea Nannini