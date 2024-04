Il commosso addio a Luciano Aroni, ’il signore delle ortensie’

A noi, nelle nostre interviste, piaceva chiamarlo "Il signore delle ortensie" e lui ne era felice. Tra Ramini e Bolsena ne aveva avute una collezione unica al mondo, con almeno cinquecento esemplari, che curava con amore, sempre alla ricerca di sistemi con impatto ambientale pari a zero. Ne era molto orgoglioso. Sono sue le ortensie giganti nel chiostro del museo Marino Marini. Luciano Aroni era un uomo sempre pronto a dare, un uomo dall’umanità così profonda che il vuoto che lascia è sconfinato così come era lui, un uomo dalla bontà infinita. Luciano è morto domenica sera nella sua casa di via di Ramini, dove aveva sempre vissuto, sconfitto da una malattia tanto breve quanto implacabile. A luglio scorso aveva perso l’amata sorella Maria Rosa. Luciano aveva avuto una vita sociale ricchissima, piena di impegni. Si era impegnato come volontario nell’associazione Viglia di Vivere, promotore di tanti iniziative quando era consigliere di Circoscrizione, era stato presidente, dal 2009 e per tutto il mandato, della Consulta comunale del volontariato. Non si tirava mai indietro e per il suo paese, Casenuove di Masiano, impegnato nel circolo e in parrocchia, era sempre pronto a intraprendere iniziative e battaglie. Lascia la moglie Gabriella Cialdi, maestra elementare in pensione, e il figlio Gabriele. Luciano era nato il 25 dicembre del 1947. Dopo aver lasciato la sua attività di vivaista, negli ultimi anni collaborava con la Cia (Confederazione italiana agricoltori) Toscana Centro e con l’Anp (Associazione nazionale pensionati) che oggi ne piangono la scomparsa. "Luciano – si legge nella nota inviata alla redazione – faceva parte del Comitato esecutivo della Cia Toscana Centro, e del consiglio direttivo. A titolo personale e a nome di tutta la Cia Toscana Centro – sottolinea il presidente Sandro Orlandini – esprimo un grande dolore per la perdita di Luciano, figura centrale e storica della Cia pistoiese, mandando un abbraccio e un pensiero di vicinanza alla moglie Gabriella Cialdi, delegata Anp, e alla famiglia. Luciano era una persona molto legata a tanti di noi e all’organizzazione. In molti ci stanno inviando messaggi di condoglianze e semplici ricordi, tanti che lo conoscevano come persona sempre disponibile, impegnata nella nostra organizzazione e nel sociale. Lo ricordo con grande affetto, in tutti i momenti trascorsi insieme". I funerali di Luciano Aroni si svolgono stamani, a cura della Misericordia di Pistoia, alle 10, nella parrocchia di Santa Maria Assunta a Masiano. Riposerà nel cimitero della Vergine. Ai suoi cari le condoglianze del nostro giornale.

lucia agati