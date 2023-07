Il colosso Fendi in arrivo Una settimana decisiva

"Direi che l’iter burocratico sta fin qui andando avanti secondo le tempistiche che avevamo previsto e che avevamo annunciato di recente. L’approvazione delle controdeduzioni al piano operativo sarà il prossimo passaggio, che contiamo di espletare al massimo entro un paio di giorni". Questo il commento del vice-sindaco Federico Gorbi, a proposito dell’operazione che dovrà tra le altre cose portare il marchio Fendi a realizzare proprio nell’area industriale di via del Redolone (entro il 2025) un nuovo insediamento produttivo capace di impiegare circa duecento addetti. Un percorso che dovrà necessariamente passare dall’approvazione del nuovo piano operativo e sotto questo profilo, il prossimo "step" decisivo dovrebbe concretizzarsi al più tardi entro dopodomani. Domani, infatti, il consiglio comunale discuterà le controdeduzioni al piano. Anche se la discussione potrebbe prolungarsi a giovedì, considerando che il confronto riguarderà oltre un centinaio di osservazioni nel frattempo pervenute da tutti gli enti e dai cittadini a proposito dell’intero territorio. Fra le 149 osservazioni arrivate all’ente (48 delle quali reputate non pertinenti) c’è ovviamente anche quella che riguarda il "brand" italo-francese.

Dopo un prima via libera da parte del consiglio, l’architetto del Comune dovrà provvedere ad eventuali modifiche cartografiche sulla base di quanto approvato, con l’atto che tornerà quindi in aula per poi essere inviato in Regione. "Restiamo fiduciosi circa il fatto di poter completare questo percorso entro il prossimo novembre" ha ribadito Gorbi. Questa settimana dovrebbe essere inoltre decisiva, sempre per restare in argomento Fendi – Serravalle, per la firma del protocollo d’intesa fra il Comune, la Regione e i vertici di Fendi. La bozza dell’accordo è pervenuta qualche giorno fa agli uffici romani dell’impresa e l’avvocato che sta seguendo la questione ha fatto sapere all’ente di aver già provveduto ad inviare la documentazione al quartier generale del gruppo, situato a Parigi (Fendi fa parte dal 2001 del gruppo LMVH, ndr). Ecco quindi che la risposta dovrebbe arrivare (in teoria) entro la fine della settimana, per poi procedere alla sottoscrizione dell’intesa fra le parti.

Giovanni Fiorentino