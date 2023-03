Il circolo di Capostrada torna a vivere La presidente Vettori: "Un’emozione"

Si è rimesso in moto, dopo oltre quattro mesi di stop, il circolo Arci di Capostrada "Niccolò Puccini" di via Modenese, punto di riferimento di tutto il quartiere che dopo l’ultima gestione della cooperativa Don Chisciotte, che lo aveva rilevato subito dopo la fase più acuta della pandemia, era completamente chiuso e inagibile a causa della mancanza di chi potesse mandare avanti l’attività e – soprattutto – dell’acqua corrente per colpa di un contenzioso fra la vecchia gestione e Publiacqua. Un inconveniente di non poco conto che aveva costretto la presidente del circolo, Valentina Vettori, ed un gruppo di soci a lanciare un appello durante le festività natalizie per sbloccare la vicenda e poter riaprire in tempi rapidi, non disperdendo tutto il patrimonio umano e culturale presente. Cosa che è avvenuta sabato scorso con un’apericena decisamente partecipata ed aperta ai soci Arci. "Non c’è solo il ricreativo ma abbiamo anche una mostra con le foto storiche dell’inaugurazione della Casa del Popolo nel 1956 che resterà sulle pareti del circolo anche per i prossimi mesi – confessa con emozione Valentina Vettori –. La ripartenza è stata possibile solo grazie alla forza dei circa trenta volontari che, ultimamente, sono riusciti a trovare la quadra lavorando fianco a fianco per salvare il circolo Arci".

"Abbiamo passato un periodo decisamente complesso – aggiunge – ma adesso vogliamo tornare a stare insieme. Per il momento saremo aperti nei weekend e vediamo dove riusciremo ad arrivare: le difficoltà restano, viste anche le spese da sostenere. Ma la voglia di riaprire era troppo forte – conclude Vettori –, per questo siamo pronti ad accogliere tutti quanti". Al momento il calendario prevede gli appuntamenti di sabato prossimo con il tema dei giochi da tavolo, visto che all’interno della Casa del Popolo è stata allestita una biblioteca e ludoteca con spazi per grandi e piccini. Domenica 12, per la festa della donna, ci sarà lo spettacolo teatrale "Seno e Coseno" con due attrici che sono di Capostrada, nonché socie del circolo, come Sandra Cerbolini e Sandra Mochi.

Saverio Melegari