Il ciclismo piange un protagonista. L’addio a Giovacchino Benesperi

Un’altra pagina di storia aglianese si chiude, destando grande cordoglio nella comunità. Lunedì, nella sua casa, si è spento Giovacchino Benesperi: aveva 93 anni ed è stato una figura di riferimento soprattutto nel ciclismo. Aveva gareggiato come ciclista a livello giovanile, poi si era impegnato tantissimo e con grande passione per promuovere il ciclismo giovanile a livello locale, adoperandosi per educare i ragazzi a questa disciplina sportiva. Era stato dirigente della società aglianese Nuova Sfinge e teneva i rapporti con la stampa. Amava anche dedicarsi al cicloturismo. Aveva sempre dato la sua collaborazione al Gs Dino Diddi per l’organizzazione della storica "Coppa Diddi", gara internazionale di ciclismo allievi. Anche se costretto in sedia a rotelle, il 7 settembre scorso non ha rinunciato a veder correre sulle strade di Agliana i giovani atleti in gara alla 77° Coppa Diddi.

Con orgoglio raccontava spesso che il compianto Fabrizio Fabbri, ciclista professionista e dirigente sportivo, era suo parente. Nel suo cuore c’era anche il calcio, come tifoso dell’Aglianese e della Fiorentina e finché ha potuto si è recato allo stadio Bellucci di Agliana per seguire le partite dei Neroverdi. Non solo sport nella sua vita. Aveva lavorato nel tessile, era socio dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Anpi ed era stato tra i fondatori dell’Auser di Agliana. Giovacchino amava tantissimo la sua famiglia. Con l’adorata moglie Anna Maria il prossimo 12 ottobre avrebbe festeggiato 66 anni di matrimonio, vissuti fino all’ultimo con l’entusiasmo e la tenerezza dell’amore senza età. Grande l’amore per la figlia Rossella e il nipote Stefano. Un sentimento reciproco, come dimostra il dolore di Rossella nel ricordare l’amatissimo padre, un uomo che non solo in famiglia, ma in tutta la comunità era il simbolo di chi vive per il bene degli altri. Era schietto, ma sempre gentile e cordiale, amava il dialogo ed era amico di tutti. Rossella ricorda anche la passione del padre per la coltivazione dell’orto e per il Vin Santo che regalava agli amici con etichetta personalizzata.

Vogliamo anche ricordare un doloroso episodio della sua vita, che Giovacchino rivelò solo nello scorso mese di marzo, quando non volle mancare alla commemorazione del partigiano Ivan Baranovskij, morto ad Agliana nella notte tra il 2 e il 3 marzo 1944. Perché lui il cadavere di quel giovane lo vide e, anche se aveva solo 12 anni, collaborò per sistemarlo nella bara.

"Abitavo vicino al cimitero di San Piero – raccontò Giovacchino –. Mi ritrovai lì, davanti al quel tavolaccio, dove c’era la salma, nella cappella del cimitero. C’erano difficoltà a mettere quel corpo rattrappito nella bara. Aiutai il becchino a sistemare la salma nella cassa e scappai via. Ero molto commosso e mi commuovo ancora, se ci penso lo rivedo rannicchiato su quel tavolaccio".

La camera ardente è allestita alle cappelle del commiato della Misericordia di Agliana. L’ultimo saluto oggi (mercoledì 17), alle ore 15, nella chiesa di San Piero.

Piera Salvi