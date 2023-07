Il Cervo Bianco è pronto "Essere la squadra da battere per noi è un vero stimolo"

di Maurizio Innocenti

Porta Lucchese è il rione da battere. È questo l’onere e l’onere che tocca a chi nell’ultima Giostra ha alzato al cielo il Palio. Uno status che per il Cervo Bianco non rappresenta di certo una novità visto che per ben 15 volte Porta Lucchese ha portato il Palio nel proprio rione per cui scendere in piazza avendo tutti gli occhi addosso non crea nessuna pressione ma semmai rappresenta uno stimolo. "Siamo la squadra da battere – dice il presidente Alessandro Giannini –, ma questo per noi rappresenta uno stimolo che ci porterà a dare ancora di più". A scalfire la dirigenza del Cervo Bianco non ci sono riuscite neppure le partenze di Lorenzo Zoppi e Aurelio Nencini, due cavalieri che ormai da tempo vestivano la casacca biancoverde.

"Il rione lo ha saputo a cose fatte – spiegano il presidente Giannini e il vice presidente Maurizio Burgassi – e ancora non sappiamo il motivo di questa decisione. Dispiace perché non avremmo mai pensato di trovarci di fronte ad una situazione del genere e lo diciamo senza nessuna polemica, ma per quanto ci riguarda noi continuiamo ad andare avanti per la nostra strada rispettando quelle che sono delle scelte personali". Il Cervo Bianco, come ormai accade da anni, si sta preparando alle scuderie Giove Deus dove ormai si stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli sotto la guida attenta di Nicola Sandroni che segue passo passo i cavalieri ed i cavalli mettendo a disposizione tutta la sua grande esperienza. "Dite che siamo il rione da battere? Tutti sono da battere anche perché rivincere è più difficile che vincere – ammette Sandroni –. Certo da una parte sapere di entrare in piazza sapendo di essere il rione vincente rappresenta un grosso stimolo, ma dall’altra vuol dire avere gli occhi puntati addosso da parte di tutti".

Porta Lucchese scenderà in piazza con una squadra competitiva pronta a non mollare lo scettro conquistato lo scorso anno, anzi, con tutte le intenzioni di confermare il proprio potere. "La squadra ha in Alessandro Culatore e Andrea Corsini i punti di forza – prosegue Sandroni – a cui si aggiungono altri giovani che fanno parte del rione e un cavaliere che arriva da fuori che pur avendo 23 anni ha già alle spalle una buona esperienza. Siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto perché i cavalieri si sono impegnati con attenzione e dedizione e siamo pronti per scendere in piazza poi, com’è noto, la Giostra è imprevedibile e non si possono fare previsioni. Come vedo la Giostra? Trovo che sia una manifestazione spettacolare e sempre più competitiva".

Sandroni ha le idee chiare anche per quanto riguarda gli addii di Zoppi e Nencini. "Si vede che gli era venuto a noia di vincere – dice Sandroni con un pizzico di ironia – Che posso dire? Li ho cresciuti, erano come da quanto erano dei bambini e ho fatto tutto ciò che potevo per dargli una mano per farli crescere. Sinceramente non so il motivo per cui abbiano deciso di andare via, di sicuro c’è che i giovani oggi non si affezionano più al rione come accadeva un tempo".

La squadra del Cervo Bianco è composta da: Alessandro Culatore, Andrea Corsini, Tommaso Suadoni, Marco Innocenti, Alessandro Coppini, Jacopo Caponnecchia, Alberto Nanni. I cavalli a disposizione dei cavalieri sono: Espoire De Brume, Ravanello, Nich, Vento Di Tempio, Volcan, Benvenue Flambeau.