Il Certamen alle Mantellate: gli studenti brillano con la cultura latina

Consueto appuntamento di fine anno scolastico con la consegna dei premi relativi al "Certamen in Agro Pistoriensi", giunto oramai all’undicesima edizione, e per il "Certamen Minus" che invece è al suo sesto anno di esistenza. Il tutto si è svolto all’interno dell’Aula magna dell’Istituto Mantellate di corso Silvano Fedi, nel cuore del centro storico: uno spazio che non è affatto bastato per contenere l’entusiasmo di ragazze, ragazzi, insegnanti e famiglie pronte a ritrovarsi e scoprire, seduta stante, i vincitori. Un premio decisamente particolare, visti i tempi che corrono, perché le scuole pistoiesi che aderiscono si sfidano a colpi di versioni e traduzioni di latino in cerca dei premi per le varie classi: un cammino reso possibile grazie anche alla storica collaborazione con Conad.

"E’ un modo festoso per chiudere questo concorso – afferma Sara Lenzi, referente del progetto assieme a Debora Paolieri e Anna Maria Puglisi – ogni anno gli studenti si cimentano in traduzioni dal latino e commentare brani significativi della nostra letteratura classica. Gli alunni che hanno partecipato sono il "Duca d’Aosta", le Mantellate e il "Forteguerri" con l’aggiunta della sezione "Minus" per le scuole medie che prevedono elaborati scritti e multimediali. Il tema di quest’anno, per loro, era la presenza della lingua e della cultura latina nel linguaggio scientifico, mentre per i grandi ci sono stati vari testi da analizzare da Seneca a Svitonio, tanto per citarne alcuni".

Per l’istituto "Mantellate" di Pistoia un appuntamento importante con la città, nell’occasione era presente anche il consigliere comunale Lorenzo Galligani, visto che comunque si certifica un legame con la tradizione culturale legato alla voglia delle giovani generazioni di non disperdere questo patrimonio. "E’ sempre un piacere ospitare questa cerimonia – aggiunge la dirigente, Rita Pieri – soprattutto perché, ogni anno, non smetto mai di stupirmi che i ragazzi si possano sfidare con una versione di latino e come scuole "Mantellate" cerchiamo di fare tutto al meglio grazie al lavoro di squadra di tutti i docenti".

Questi tutti i premiati dell’edizione 2025 del Certamen. Sezione Prima Liceo: prima Agnese Biagioni, secondo Davide Granchio, terza Azzurra Simonini. Seconda Liceo: Sofia Ruggeri, Gabriele Colligiani, Emma Bizzarri. Terza Liceo: Niccolò Berti, Maria Polcri, Elena Cremese e Camilla Colombo (terze ex-aequo). Quarta Liceo: Lorenzo Campioni, Anna D’Oriano, Leonardo Scontrino. Quinta Liceo: Niccolò Natali, Matilde D’Auria. Vincitori "Certamen Minus in agro Pistoriensi" la 1 D della scuola secondaria di primo grado "Anna Frank" e la 1 A delle "Mantellate".

Saverio Melegari