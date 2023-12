Il centro brilla con mercatini e presepi d’arte

Da domani a domenica, dalle 10 alle 19, ci saranno i mercatini di Natale per le vie del centro, che torneranno anche martedì 26, nel giorno di Santo Stefano. Domani e sabato, al bar Gallo Nero (che si affaccia sulle piazze Gramsci e IV Novembre), è in programma un’esposizione di presepi dell’artista aglianese Lauro Bartolini, come cornice alle specialità natalizie del locale: panettone, panforte, torroni. Domenica si anima anche la frazione di San Niccolò: dalle 10 esposizione di presepi di Bartolini in piazza, poi, alle 14.30, in chiesa su il sipario su ‘San Nicola e la magia del Natale’ e dalle 17 canti natalizi e accensione dell’albero di Natale.

Entusiasma i bambini e piace anche agli adulti la ‘Stazione di Babbo Natale’ in piazza Gramsci, con un trenino luminoso lungo tredici metri, arte topiaria del vivaio Romiti e Giusti e installazioni luminose. La ‘Stazione di Babbo Natale’ è stata inaugurata il 26 novembre con l’accensione delle luci natalizie e sarà attiva per la gioia dei bambini tutti i sabati e le domeniche, fino al 21 dicembre, dalle 16 in poi. Il 19 dicembre, nel foyer del teatro Moderno, alle 18,30 si terrà la cerimonia di consegna del premio ‘Aglio d’oro’ a persone e imprese che si sono distinte come eccellenze del territorio in ambito economico, culturale, sportivo e sociale. Anche la biblioteca comunale ‘Angela Marcesini’ offre eventi per bambini a tema natalizio, con letture e laboratori per volare con la fantasia, ogni sabato alle 10.30. Sabato 16 "Il pacchetto rosso" per bambini da 4 a 6 anni, il 23 "A casa di Babbo Natale" per bambini da 4 a 8 anni e il 30 "I calendari dal mondo", con età di riferimento 7-10 anni. La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione al numero 0574677 081 o a [email protected].

Piera Salvi