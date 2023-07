Il censimento delle buchette del vino Il libro delle storiche Corsini e Giordano

Una minuscola traccia sulla pietra che racconta un pezzetto delle abitudini delle città di un tempo, Pistoia compresa. È quella lasciata dalle vecchie buchette del vino, graziose nicchie ricavate nei muri o nei portoni che un tempo servivano proprio per servire vino agli avventori. Un censimento in questo senso lo presenta il libro "Firenze e Toscana. Le buchette del vino" realizzato dalle storiche dell’arte Diletta Corsini e Lucrezia Giordano che si presenta oggi alle 18 nella sede della pro loco di Castagno di Piteccio. Per conoscere intanto un assaggio di questo lavoro e del censimento in progress anche nella nostra città è possibile collegarsi al sito dell’associazione, www.buchettedelvino.org. A seguire sabato pizza. Per prenotazioni chiamare Aldo al 334.2580342.