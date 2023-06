Il Cassero della discordia "No ai rifiuti solidi urbani"

"Mi fido dei tecnici della Regione, un po’ meno dei politici. Perché so che la Regione sta pensando di destinare il 40% della discarica del Cassero a rifiuti solidi urbani". Questa la provocazione del vice-sindaco Federico Gorbi, lanciata all’indirizzo della giunta regionale PD nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale di Serravalle. Gorbi ha fatto il punto sul Cassero, partendo da un atto protocollato dal centrosinistra e presentato dal consigliere Silvano Barbasso circa il futuro della discarica. "Nei dati fornitici inizialmente dai gestori, si ricordava che la discarica è stata aperta nel 1996 e che mancano 689mila metri cubi per riempirla – ha detto Barbasso – su queste basi, la discarica arriverebbe a 3.010.000 metri cubi di rifiuti fra circa quattro anni e mezzo". Già in una riunione svoltasi nelle scorse settimane però, era stata ufficializzata la richiesta di Herambiente di portare la capienza della discarica a 3.392.500 metri cubi, senza che ciò richieda la necessità di ampliarne gli spazi.

Si tratterebbe di una rivalutazione rispetto alla precedente misurazione effettuata nel 2007, con i moderni strumenti che hanno evidenziato la possibilità di poter contare su ulteriori metri cubi allora non rilevati senza dover espandere il sito. Lo stesso Gorbi, a seguito delle polemiche, ha poi ricordato il vincolo urbanistico posto sui terreni adiacenti per scongiurare un eventuale ampliamento della discarica, ribadendo la volontà di arrivare al più presto alla chiusura. Ma ha al tempo stesso fatto presente come a suo avviso l’amministrazione regionale stia valutando in queste settimane l’opzione di destinare nel prossimo futuro parte della discarica del Cassero al deposito di rifiuti solidi urbani. E se questa idea dovesse andare in porto, rappresenterebbe secondo il vice-sindaco un problema non da poco.

"Attualmente, la discarica riceve quasi esclusivamente rifiuti in plastica – ha premesso – se l’ipotesi prospettata dalla Regione dovesse concretizzarsi, il 40% del sito sarà destinato a rifiuti solidi urbani come bucce di banana e pane raffermo, ad esempio. Scarti che attirerebbero topi e gabbiani, oltre all’impatto sul piano olfattivo tutt’altro che indifferente". La discussione sul Cassero, insomma, promette di proseguire ancora a lungo.

Giovanni Fiorentino