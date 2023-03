Il caso Vicofaro discusso in Regione Obiettivo: trovare altre strutture

I numeri sono sempre alti: 130-140 persone accolte nei locali attigui alla parrocchia. D’altronde, don Massimo Biancalani non ne fa un mistero: "Gli sbarchi continuano ad esserci e la situazione nazionale si riflette anche da noi. Gli ultimi due ragazzi, un gambiano e un marocchino, sono arrivati ieri. Storie e bisogni diversi i loro ed è per questo che dobbiamo migliorare l’accoglienza". Ieri mattina si è svolta la riunione in Regione sul caso del centro di accoglienza gestito nel quartiere di Vicofaro a Pistoia. Presenti lo stesso don, il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, il vice sindaco e presidente della Società della Salute Annamaria Celesti, gli assessori regionali alla sanità Simone Bezzini e alle politiche sociali Serena Spinelli, e l’assessore Stefano Ciuoffo. Presente anche il vicario generale don Cristiano D’Angelo, insieme a Francesca Meoni, vice presidente della Caritas diocesana. L’incontro è durato oltre due ore, obiettivo: trovare soluzioni per decongestionare il centro e al contempo garantire un servizio di qualità e condizioni più appropriate all’accoglienza.

"Ho avvertito una buona disponibilità da parte della politica – commenta don Biancalani – Da parte nostra c’è la volontà di raggiungere numeri più contenuti, tutto questo individuando strutture che possano accogliere una parte delle persone che ospitiamo. Io ho chiarito che non ho interesse ad avere numeri alti. Anzi: se si individuano altre strutture dove collocare parte dei nostri ospiti, potremo garantire un servizio di qualità a chi resta. E’ chiaro che per far questo ci vogliono risorse. Ma da parte degli amministratori mi sembra che ci sia la volontà di trovare una soluzione comune. Da parte nostra, c’è l’impegno a diminuire i numeri".

Dunque un punto d’incontro tra istituzioni e parrocchia c’è: ed è quello di raggiungere un alleggerimento del centro, da una parte, e dall’altra di garantire la maggiore sicurezza dello stesso e a beneficio anche del quartiere. Diminuendo infatti i numeri degli ospiti si potrà garantire un servizio più mirato. E la modalità sarà quella di valutare caso per caso, le esigenze e i percorsi specifici di chi arriva.

In questo percorso saranno coinvolte tutte le istituzioni dalla Regione al Comune di Pistoia.

Infine, don Biancalani cha chiarito che per i prossimi tempi, segnalerà i casi specifici alla Società della Salute, per valutare ogni situazione e le esigenze ad essa legate.

M.V.