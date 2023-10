Il caso Marini apre i lavori d’aula: "Presto arriverà il commissario"

Bisognerà aspettare fino al 6 o 7 novembre perché la città possa simbolicamente ‘stringere la mano’ al commissario incaricato dal prefetto Licia Donatella Messina, l’ex collega ora in pensione Raffaele Ruberto, per guidare l’amministrazione della Fondazione Marini. E sarà sul suo tavolo che troveranno subito spazio, lo ha assicurato il sindaco Alessandro Tomasi, le proposte ufficiali del comune di Pistoia affinché la situazione del museo Marini possa sbloccarsi. La faccenda, dopo un fine settimana di novità-clou esploso nella notizia del commissariamento deciso dal prefetto pistoiese, è infine approdata nell’assemblea comunale, tra le comunicazioni del sindaco al consiglio. "Faremo pervenire quelle stesse proposte che a suo tempo abbiamo trasmesso al presidente della Fondazione – ha detto Tomasi –, in particolare quel documento che trova la comunione d’intenti di più soggetti attorno alla proposta del breve termine, quella che vedrebbe le opere del maestro oggi nel museo di Corso Fedi momentaneamente dislocate a Palazzo Buontalenti, e quella invece del lungo termine, con la realizzazione del museo in San Lorenzo. Si tratterebbe, come detto più volte, di un museo più grande di quello a Palazzo del Tau, ma soprattutto moderno. Il tutto da decidere in armonia con il comitato scientifico della fondazione Marini ovviamente".

"Peraltro proprio in questi giorni la collaborazione tra amministrazione e Fondazione ha dimostrato di non essere venuta meno – ha aggiunto il sindaco –. Si è infatti discusso della necessità di spostare le opere ora nella ex chiesa del Tau per consentire lo svolgimento dei lavori di realizzazione dell’impianto antincendio. L’assessore Menichelli, la direttrice dei Musei Civici Testaferrata e membri del comitato scientifico della fondazione Marini hanno svolto sopralluoghi a Palazzo Comunale e al Fabroni per accogliere quelle opere della chiesa del Tau (che custodisce, tra gli altri, le sculture Il Miracolo, Il Cavaliere, Il grande grido e La composizione di elementi, nda) fintanto che sarà necessario. È alla stesura un progetto di fattibilità. In questa nuova fase mi auguro che si apra ora il dialogo a tutta la città, che finalmente questa vicenda da luogo di scontro possa diventare luogo di costruzione. Purché tutto accada nell’unico interesse di valorizzare l’opera di Marino. Ci opporremo sempre a chi crede che la città possa essere privata delle opere di Marino".

A ritenere debole l’intervento dell’Amministrazione in tutta la vicenda la capogruppo dei Civici e Riformisti Tina Nuti. "Doveroso ringraziare per il lavoro svolto l’attuale prefetto e i passati, oltre che il notaio Marrese – ha detto –. Ecco, a quei livelli registro una grande attivazione, mentre ne ho vista meno da parte dell’Amministrazione. Quel che accadrà da oggi mi auguro che debba avvenire in dialogo con il consiglio comunale. Comprendo la necessità di un museo moderno, ma a proposito del recupero di San Lorenzo dov’è il progetto museale? Infine Palazzo del Tau: perché non lo si è voluto riaprire? Gli studi e i preventivi di spesa c’erano, si poteva pensare anche a una riapertura parziale. Da ogni parte del mondo accade che musei che necessitino di lavori chiudano per intero o in parte per poterne consentire lo svolgimento. Perché non qui?". Un invito a far di più e a comunicare di più rivolto all’amministrazione lo hanno rivolto anche Mattia Nesti (Pistoia ecologista e progressista) e Federica Fratoni (Partito Democratico) che ha sottolineato come oggi inizi un secondo tempo della partita "che ci auguriamo venga giocato con un protagonismo finora non registrato". Nella discussione a sostegno dell’operato del sindaco sono intervenuti anche Iacopo Bojola (Forza Italia) e Lorenzo Galligani (Fratelli d’Italia), evidenziando come con l’arrivo del commissario si assista finalmente all’arrivo di un interlocutore, "assente fino ad oggi".

linda meoni