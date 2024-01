Il caso alla fondazione Marini: "Bando offensivo: va revocato": "Compenso mensile, non annuale"

Non di soli procedimenti giudiziari e carte bollate è fatta la vicenda del Marini. A dimostrarlo è l’ultimo polverone scoppiato nelle ultime ore. Tutto ruota attorno alla pubblicazione di un bando con intestazione Fondazione Marino Marini che porta la firma del commissario Raffaele Ruberto mirato all’individuazione di un professionista cui affidare il compito di ricerca e studio della figura del Marini, per fornire la documentazione necessaria per l’attività scientifica della Fondazione e per costruire un nuovo catalogo ragionato dell’opera dell’artista.

Fin qui, così si riscontra nella bufera social, tutto bene. Meno bene, almeno all’apparenza, il capitolo economico: "Per lo svolgimento dell’incarico – si legge al punto ‘E’ del bando – è previsto un compenso lordo (imponibile fiscale) pari a euro duemila (oltre Iva se dovuta)". Una cifra che, in assenza di diverse specifiche ’temporali’, in molti hanno associato all’intera annualità. A sollevare la presunta inadeguatezza del compenso è stato il movimento nazionale "Mi riconosci? Sono un professionista dei beni culturali", nato nel 2015 dall’intuizione di un gruppo di studenti e giovani professionisti, in prima linea per riconoscere dignità e diritti per i lavoratori della cultura. Il post pubblicato sui social ha scatenato l’ira di molti professionisti che hanno definito unanimemente irrispettosa e non dignitosa l’offerta. In un comunicato ufficiale del movimento, gli attivisti avevano chiesto "la revoca immediata del bando, offensivo nei confronti di qualunque professionista. Le fondazioni di partecipazione, che frequentemente vengono presentate come soluzione a tutti i problemi del settore culturale, alimentano lavoro povero e precario".

Ma a ’smontare’ prontamente il caso è intervenuto il prefetto Licia Donatella Messina: "Con il commissario ci confrontiamo frequentemente, ma ovviamente il suo è un ruolo che ha una certa autonomia di gestione – premette –. Tuttavia, dopo essermi informata a riguardo, è emerso che si sia trattato una leggerezza in fase di stesura del testo del bando. Il compenso previsto per la figura ricercata è di duemila euro al mese, non all’anno. Abbiamo già provveduto a precisarlo online. La Fondazione era stata depauperata di qualsiasi figura professionale, anche per le attività minime – aggiunge Messina –. Da qui l’obiettivo di cercare di rimettere in piedi la struttura perché possa tornare a funzionare".

Nella stessa sede d’incontro con il prefetto c’è stato poi anche lo spazio per commentare la recentissima decisione del Tar che ha respinto l’istanza cautelare che chiedeva l’annullamento del commissariamento della Fondazione, avanzata dai legali di Carnacini, ex presidente dell’ente. "L’impegno è stato massimo, anzitutto nell’assunzione di responsabilità nell’adottare il decreto di scioglimento – spiega Messina –. Si è trattato di un atto dovuto, motivato da una serie di adempimenti reiterati che il presidente del cda aveva commesso e mai ottemperato nonostante una serie ripetuta di inviti e poi diffide. Oggi è stata rigettata l’istanza di sospensione cautelare, ma i termini di quella ordinanza che ho avuto modo di leggere nonché la condanna alle spese comminata al ricorrente fanno pensare che l’azione era stata oltre che legittima anche molto corretta dal punto di vista procedurale. Dalla entrata in servizio del commissario molte cose sono state fatte, con velocità e serietà: nominato il collegio dei revisori, ridato impulso alle attività del comitato scientifico che provvede alle autentiche delle opere e in procinto d’essere avviato l’inventario. Tutti gli adempimenti più stringenti previsti dal decreto di scioglimento sono stati in parte ottemperati. Chissà allora che a proposito di Marini non possa esserci qualche novità importante. E anche a breve".

linda meoni