Il Caselli cambia volto C’è l’intesa per le due Rsa L’ex ospedale rinasce

"Un primo piccolo passo, ma importante per il futuro di Quarrata: dall’approvazione di questo protocollo d’intesa da domani inizierà tutto l’iter per gli interventi fondamentali della città. Ci impegneremo con tutte le nostre forze affinché questo progetto diventi una realtà". Così il sindaco Gabriele Romiti ha commentato, ribadendo quanto detto in consiglio comunale lunedì sera, l’approvazione dell’accordo con la società Carron Cav. Angelo Spa, per la riqualificazione dell’ex ospedale Caselli. "Vorrei dire un grazie di cuore alla giunta attuale e a quella precedente e a tutti i consiglieri di maggioranza, che hanno iniziato i primi incontri condividendo tutto questo percorso partito più di un anno fa" ha aggiunto poi Romiti. Una discussione accesa, quella in consiglio comunale di lunedì sull’ex Caselli, già a partire dal punto due all’ordine del giorno, sull’adeguamento al Piano operativo del contributo sul costo di costruzione per la destinazione servizi. Con questa novità infatti saranno notevolmente ridotti gli oneri di costruzione, dal 10 al 5% per le aree a destinazione sociosanitaria. Su questo punto l’opposizione si è espressa duramente, ravvisando nel cambiamento della normativa una coincidenza legata all’intervento che il colosso trevigiano Carron farà sul territorio quarratino. "Abbiamo evidenziato che per rendere possibile questo accordo è stata fatta deliberare una riduzione – ha detto Irene Gori, capogruppo di Fratelli d’Italia – da questa variazione il Comune ci rimette circa 1 milione d’euro". Ancora contestazioni dai consiglieri di minoranza sull’approvazione del protocollo d’intesa (costruzione di due Rsa, un diurno, parcheggi e nuova viabilità), che sindaco e giunta hanno definito un’occasione verso l’interesse collettivo. "Nell’accordo si stabilisce che i posti riservati ai residenti di Quarrata sono appena 5 su 160 – hanno osservato FdI e Lega – con un misero sconto del 15% sulle tariffe. A fronte di 27mila abitanti sono una miseria". Dubbi sono stati sollevati da Irene Gori sulla possibilità di convenzionare il servizio sociosanitario con la Regione: "La Carron in provincia realizzerà strutture per oltre 600 posti, siamo perplessi che il sistema sanitario regionale possa sopperire a tutte le convenzioni. Si rischia che queste nuove Rsa diventino case di risposo esclusive e fuori portata per le fasce deboli".

Daniela Gori