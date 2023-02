"Il Carnevale è un gran successo" E la piazza si prepara per la sfilata

"Il Carnevale della Montagna dimostra come, grazie a un’organizzazione e una programmazione accurate, si possa fare leva su festività e ricorrenze sentite per incrementare la capacità attrattiva di un territorio". Sono le parole di Tiziano Tempestini, direttore di Confcommercio Pistoia e Prato, dopo il successo dell’iniziativa che sta coinvolgendo molte attività di San Marcello, Gavinana e Maresca. Il progetto, promosso dal Comitato Parrocchiale per le Feste di San Marcello e dal Comune di San Marcello Piteglio, sfocerà nel grande evento domenica 19 febbraio. Una giornata densa, con un programma che spazia dalle 10 del mattino alle 20 di sera. Alle 13.30 l’evento più atteso: la sfilata dei carri per le vie di San Marcello, con esibizioni di ballo e una premiazione finale. Il Centro Commerciale Naturale di San Marcello, Gavinana e Maresca ha proposto di coinvolgere i commercianti nell’allestimento delle vetrine con decorazioni a tema carnevalesco e molti hanno accolto l’invito. Attività e organizzatori sono al lavoro per adornare la piazza di San Marcello per renderla più festosa: "Un appuntamento – conclude Tempestini – che testimonia un diffuso clima di ripartenza e fiducia, unite alla sensazione che questo genere di iniziative possano diventare opportunità da cogliere ed emulare anche sul resto del territorio, da Pistoia alla Valdinievole. Il Carnevale rimane una ricorrenza popolare particolarmente amata".