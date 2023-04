Il cantautorato d’autore sbarca al Santomato Live Tappa toscana per lo spettacolo firmato Graziani

Tutte le sfumature di un grande cantautore, che convivono in un naturale equilibrio come accade con le isole che insieme costituiscono un arcipelago. È così che nasce lo spunto per "Arcipelago Ivan", viaggio musicale arricchito anche da racconti e letture nella produzione di Ivan Graziani condotto dal figlio Filippo. Non mancheranno i pezzi più celebri come "Lugano addio", "Firenze" o "Pigro" oltre alle canzoni dell’esordio nella serata di sabato in programma al Santomato Live per un’unica data toscana inserita in un più ampio tour che ha toccato quindi altre tappe in tutta la penisola. I successi di Graziani saranno riproposti dalla formazione che assieme a Filippo (voce e chitarra), vedrà impegnati Tommy Graziani (batteria), Francesco Cardelli (basso e chitarra acustica) e Stefano Zambardino (piano, fisarmonica e tastiere); la regia è di Gigi Bischi, la produzione Imarts. Particolarmente ricca di esperienze e live la sua esperienza artistica sin dagli esordi, con una permanenza prolungata negli Stati Uniti dove si approccia alla musica folk e al rock elettronico a stelle e strisce. Poi il ritorno in Italia e il progetto "Viaggi e intemperie" ad omaggiare il padre, così come i live che ne seguiranno nel 2009 e il disco "Filippo canta Ivan Graziani" tra i finalisti della Targa Tenco per migliore interprete nel 2011. Nel 2014 anche la partecipazione al Festival di Sanremo e un ritorno sulle scene due anni più tardi con due nuovi singoli e poi un album. Per partecipare alla serata di sabato (realizzata in collaborazione con Look my art event e Andrea Brunini) è consigliato prenotare, opzione cena più spettacolo o solo spettacolo allo 0573.760747 o 333.4657051.

linda meoni